Tra grandi successi e chicche, Raf canta e affascina Silvi Marina [FOTO]

Pubblico delle grandi occasioni, ieri sera in piazza dei Pini a Silvi Marina, per l'esibizione gratuita di Raf. Uno spettacolo davvero gradevole, dove il cantautore di origini pugliesi è stato anche più loquace del solito, dialogando molto con i presenti e raccontandosi senza risparmiarsi. Un'ottima performance, la sua, nonostante fosse influenzato, come svelato dallo stesso artista. Tra i brani proposti, oltre ai suoi grandi successi, non è mancata “Passeggeri distratti”, una vera e propria chicca.

“Sei la più bella del mondo” è stata suonata in una versione molto simile all'originale, e anche questa è stata una novità rispetto agli ultimi tour di Raf. “Come una favola”, risalente al Festival di Sanremo 2015, è sempre molto bella in versione live. Immancabile, poi, “Self control”, cui sono dedicati questi concerti in occasione del quarantennale di una hit assolutamente simbolica per Raffaele Riefoli (questo il suo vero nome). Chapeau.