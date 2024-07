Clementino pronto ad accendere il Teatro del Mare di Montesilvano

Clementino è pronto ad accendere il Teatro del Mare di Montesilvano con la sua musica dirompente. Appuntamento stasera, 27 luglio, a partire dalle ore 21. Ingresso libero. La scaletta del live sarà un mix fra le ultime hit e i brani più importanti tratti dai suoi precedenti lavori: sarà l’occasione per ascoltare, tra gli altri, “O’vient”, “Fratello”, “Amsterdam”, “Ci rimani male”, “Alto livello”, “Rovine”, “La luce”, “Beat Box”, “La mia musica”, “Harlem Shake”, “Il Re Lucertola”, “Toxico”, “Quei bravi ragazzi”, “Pianoforte a vela”.

Abile e virtuoso freestyler, versatile e talentuoso con quella attitudine a calcare il palco che meglio lo rappresenta, Clementino in pochi anni si è imposto come uno dei rapper più interessanti della scena hip hop contemporanea. Ottimo performer, nell'estate 2013 apre i concerti di Jovanotti negli stadi di Salerno e Palermo catalizzando l'attenzione delle migliaia di persone presenti. Il suo terzo disco, "Mea Culpa”, uscito per Universal, è entrato al quarto posto della classifica Fimi. Il disco comprende al suo interno prestigiose collaborazioni con artisti del calibro di Fabri Fibra, Meg, Jovanotti, Negrita, Marracash, Rocco Hunt e Il Cile.

Da menzionare anche un duetto con Pino Daniele nel brano "Da che parte stai?". Bisogna poi ricordare, tra i lavori di Clementino, l’album “Vulcano”, uscito sette anni fa, che rispecchia letteralmente lo stato d’animo dell'artista napoletano: “Come il fuoco sotto forma di lava che esce dal vulcano, così sono nate le rime che hanno dato origine alle canzoni”, spiega Clementino, che ha peraltro collaborato anche con Fabri Fibra nel duo musicale Rapstar e ha infine partecipato al Festival di Sanremo 2017 con il brano inedito “Ragazzi fuori”, classificatosi sedicesimo nella serata conclusiva.