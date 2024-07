Clementino fa scatenare il Teatro del Mare di Montesilvano

Successo ieri sera a Montesilvano per Clementino, che ha acceso il Teatro del Mare con l’energia contagiosa della sua musica rap e le sue rime potenti, regalando ai presenti una serata indimenticabile. Ad aprire il concerto, in attesa dell’arrivo del rapper napoletano, sono state le esibizioni dei giovani artisti Crytical e Stefano Wolf.

Con la sua consueta verve, Clementino ha trascinato la folla in un viaggio musicale tra passato e presente, scandendo i ritmi della città e raccontando storie di vita quotidiana con un linguaggio autentico e diretto. Ad applaudirlo, un pubblico eterogeneo per età che ha cantato a squarciagola ogni singolo brano, dimostrando un affetto incondizionato per l'artista.

Dai pezzi più famosi ai brani più recenti, l'atmosfera è stata sempre elettrica, un crescendo di emozioni che ha raggiunto l'apice con le hit della serata. Oltre alla musica, l’energia contagiosa del rapper che, con veri e propri balzi tra la folla, ha annullato le distanze tra palco e spettatori.

FOTO DI SALVATORE SAVINO