Michele Zarrillo e dj Ralf per il doppio Ferragosto di Montesilvano

Anche quest'anno Montesilvano offrirà un Ferragosto per tutti i gusti con un doppio appuntamento. Nell'area ex Jova Beach, sul lungomare, dalle ore 17 e fino a tarda notte, è prevista una festa in spiaggia con tantissimi dj che si alterneranno in consolle. Alle ore 23.30 lo special guest della serata: Dj Ralf.

Al teatro del mare, invece, a partire dalle ore 21.30 ci sarà il concerto di Michele Zarrillo. Entrambi gli appuntamenti sono ad ingresso libero per gli spettatori. “Vi aspettiamo per trascorrere un Ferragosto indimenticabile!”, si legge in una breve nota pubblicata dall'amministrazione comunale sui suoi canali social.