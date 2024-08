Ermal Meta allo Zoo Music Fest: biglietti ancora disponibili

Il tour di Ermal Meta farà tappa al Porto Turistico di Pescara domenica 18 agosto alle ore 21 per lo Zoo Music Fest, tra i principali festival italiani, ideato e organizzato da Elite Agency Group e Alhena Entertainment. I biglietti sono ancora disponibili sui circuiti Ticketone www.ticketone.it, Ciaotickets www.ciaotickets.com e prima del concerto, dalle ore 19, al botteghino presente in loco. Info: 0871 685020 - 085 9433361.

L’artista ritorna alla dimensione live in un anno per lui molto importante, cuore pulsante dello show, organizzato e prodotto da Friends and Partners e Vertigo, è “Buona Fortuna”, l’album uscito il 3 maggio, una riflessione sul reale significato della parola fortuna, vista da diverse angolazioni, e anche una dedica speciale a sua figlia Fortuna nata lo scorso 19 giugno.

Ermal Meta ha fortemente voluto l’iniziativa “Palco aperto” che dà la possibilità a musicisti e cantautori emergenti, selezionati tra le molte candidature arrivate on line, di avere uno spazio e aprire le date del suo tour. L’impulso che ha dato vita a “Palco aperto” nasce da lontano, dagli anni di gavetta di Ermal e dal suo desiderio profondo di condividere il palco con chi quella gavetta, magari, la sta ancora facendo. Gli artisti selezionati per aprire il concerto di Pescara sono Montegro e Piccolo Principe.