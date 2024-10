Diodato "fa rumore" al teatro Massimo

Ha fatto tappa ieri sera a Pescara il tour autunnale di Diodato. Cantautore intenso e ricercato tra i più apprezzati del nuovo pop italiano, Diodato è tornato nel 2024 al Festival di Sanremo con “Ti muovi”, portando ancora una volta sul palco dell'Ariston tutta la sua cifra stilistica, energica, elegante e unica. “Ti muovi” è una ballad intensa ed energica, un prezioso viaggio nell’animo di un essere umano che si trova ad affrontare emozioni inaspettate. E l’emozione, partendo dall’etimologia della parola stessa, è qualcosa che crea movimento, che scuote equilibri e rimette in discussione le verità che avevamo con fatica costruito. È il riaffiorare di sensazioni e visioni che sembravano essere lontane, ma che riemergono con forza forse anche per volontà.

Nel concerto pescarese di Diodato non sono mancate anche “Che vita meravigliosa” e, soprattutto, “Fai rumore”, con cui si è aggiudicato il Festival di Sanremo 2020 e che ha portato ufficialmente nel 2022 sul palco di Eurovision a Torino proponendo una versione alternativa, inedita e una performance che ad oggi viene riconosciuta come una delle più belle ed emozionanti viste all’Eurovision. In teatro l'artista percorre un nuovo capitolo musicale che racchiude e celebra proprio la dimensione live. Il palco è da sempre per Diodato un porto sicuro ed è proprio lì che finalmente si libera l’energia di ogni brano, creando una connessione unica con il pubblico in un momento di condivisione. Chi era presente ieri ha assistito a una serata magica, che sarà difficile dimenticare.

FOTO DI SALVATORE SAVINO