Mario Biondi sul palco del Massimo con un trio inedito, continuano le prevendite

Dopo l’eccezionale evento live del 14 settembre al Teatro Antico di Taormina, partirà il 10 novembre dal Teatro San Domenico di Crema il tour “Crooning - Teatri Italiani” di Mario Biondi con cui il progetto Crooning Undercover raggiunge i 110 concerti in tutto il mondo nel biennio 2023-2024. Tour che farà tappa al Teatro Massimo di Pescara domenica 17 novembre alle 21:00. Organizzazione a cura di Best Eventi. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com. Info: 085.9047726, www.besteventi.it.

Un progetto che dal vivo è stato declinato in vari modi. Nel precedente tour teatrale 2023 è stata proposta una formazione orchestrale di 19 musicisti senza ausilio di amplificazione per esaltare la purezza del suono degli strumenti e la sonorità dei teatri oltre alla stessa voce dell’Artista, una sfida vinta dal punto di vista musicale e molto apprezzata dal pubblico (è stato registrato il Sold Out in tutte le città in calendario). L’Orchestra è stata riproposta ed ampliata a 34 elementi in occasione della recente “Crooning Special Night” al Teatro Antico di Taormina, un evento unico e speciale a cui hanno preso parte 16 ospiti tra artisti nazionali e internazionali, tra cui nomi di spicco a livello mondiale come Gregory Porter, Rumer, Fabrizio Bosso e altri.

Nei molti concerti all’estero (47 show in 23 paesi nel mondo in questo biennio) Biondi si è esibito con la sua storica band di 6 elementi, formazione a cui negli ultimi due tour estivi in Italia si sono aggiunti rispettivamente un violino ed un corno francese.

In questo nuovo atto Mario Biondi proporrà uno spettacolo elegante ed essenziale, calandosi in un’atmosfera più intima e raccolta, accompagnato sul palco da un trio inedito: Elisabetta Serio al pianoforte, Aldo Capasso al basso e contrabbasso e Francesca Remigi alla batteria. Una scelta che nasce da un incontro in un contesto davvero speciale e caro a Mario.

“L’incontro fra me ed Elisabetta Serio è avvenuto in occasione dell’ultimo tour di Pino Daniele nel 2014 quando ho avuto l’onore di essere ospite in diverse date. Elisabetta era la pianista di Pino, e già all’epoca ci eravamo promessi che avremmo collaborato in futuro, negli anni siamo rimasti in contatto e di recente è nata l’idea del trio per il mio tour nei teatri. Ci siamo confrontati a lungo e insieme abbiamo individuato anche gli altri due componenti, Aldo Capasso e Francesca Remigi”.

Con questa nuova formazione, l’Artista andrà ad arricchire e rinnovare ulteriormente il proprio repertorio live, proponendo nuovi brani oltre ai maggiori successi e ai progetti d più recente pubblicazione (Crooning Undercover, L’Oro) che verranno arrangiati ad hoc per questo trio ricco di talento.

Elisabetta Serio, rinomata pianista, compositrice e arrangiatrice, è nota per il suo sodalizio artistico con Pino Daniele con cui ha a lungo collaborato dal vivo e in studio, oltre a varie collaborazioni tra cui Z Star, Phil Palmer, Dave Douglas, Trilok Gurtu, Stefano Bollani, Fiorella Mannoia, Maria Pia De Vito e molti altri. Ha inoltre inciso 5 progetti discografici a suo nome, tra cui l’album “Piano Napoli” assieme al pianista Lorenzo Hengeller e la colonna sonora originale del film “La festa del ritorno” di Lorenzo Adorisio.

Aldo Capasso, laureato con il massimo dei voti in contrabbasso e basso elettrico al conservatorio San Pietro a Majella di Napoli, vincitore di vari premi di livello internazionale, si esibisce regolarmente nei principali club e festival jazz con formazioni proprie e accompagnando musicisti di fama nazionale, oltre a partecipare a diversi progetti discografici assieme a vari protagonisti del jazz nostrano come Gianluca Petrella, Maurizio Giammarco, Vittorio De Angelis e altri.

Francesca Remigi è una batterista estremamente versatile, molto apprezzata per le sue doti in composizione ed improvvisazione. Vincitrice di Nuova Generazione Jazz 2021, Top Jazz 2022 e Pathways to Jazz 2024, debutta nel 2021 con il proprio progetto Archipelagos che viene accolto con entusiasmo da varie testate di settore. Ha collaborato con Steve Lehman, Danilo Perez, Dee Dee Bridgewater, Carmen Staaf, Nicole Glover, Immanuel Wilkins e molti altri.

Radio Montecarlo è la radio partner del tour. Tutte le date in Italia sono prodotte e organizzate da Friends & Partners e Baobab Music & Ethics. Parallelamente è in continuo aggiornamento il calendario delle date internazionali prodotte e organizzate da International Music & Arts / Beyond, con vari appuntamenti confermati in città e festival molto prestigiosi come London Jazz Festival, Monte Carlo Jazz Festival e Jazz Open Festival a Stoccarda.