Concerto a Berlino a 35 anni da caduta muro, sul palco diverse band abruzzesi

Uno spettacolo inedito che riunisce centinaia di musicisti, tra dilettanti e professionisti, per una performance lungo le strade del muro di Berlino, a 35 anni dalla caduta. Il cuore pulsante di questa commemorazione sarà il concerto che oggi, 9 novembre, vedrà come protagonista la "Band For Freedom", formazione in partnership con Rockin'1000 per una performance inedita lungo i 4 chilometri che un tempo delimitavano l'ex tracciato del muro.

Un appuntamento che vede la partecipazione di vari musicisti italiani, tra cui i due aquilani, Ugo Capezzali, cantante e frontman del gruppo punk Niutàun, ed Edoardo Taddei, chitarrista originario del capoluogo che vive e lavora a Massagno in Svizzera. Il primo ha partecipato anche a i concerti targati Rockin'1000 dell'estate 2023, a Roma e Cesena. Taddei è reduce da un concerto a Leiria, in Portogallo, a metà settembre.

Ha raggiunto la capitale tedesca anche il chitarrista di Popoli Vincenzo De Sanctis, un vero veterano dell'esperienza Rockin'1000, il progetto musicale che nel 2015 ha fatto il giro del mondo grazie a un video-tributo dedicato ai Foo Fighters. De Sanctis ha suonato a Francoforte, Parigi e più volte in Italia. In formazione il batterista Decio Telegrafo Chiarito, originario della Puglia ma cresciuto a Pescara, che è stato per 25 anni nel gruppo Agua Calientes insieme allo stesso De Sanctis.

La Band For Freedom, divisa in cinque palchi che suoneranno all'unisono, offrirà un repertorio che include brani simbolici come People Have The Power di Patti Smith, Heroes di David Bowie, Never Let Me Down Again dei Depeche Mode e Rockin' In The Free World di Neil Young, tutti legati ai temi della libertà. Ogni nota, ogni parola cantata risuonerà come un ricordo potente del 1989, quando il muro di Berlino, simbolo della divisione, crollò, dando vita a una nuova era. Il concerto avrà inizio alle 20.15 e sarà trasmesso in diretta su Rbb Tv, permettendo a chiunque, anche lontano da Berlino, di vivere questa esperienza.

