McCoy Tyner Legends Band: una all star internazionale rende omaggio al grande pianista

Il quarto appuntamento con la 24ª edizione di Jazz’n Fall presenta sul palcoscenico del teatro Massimo una vera e propria all star band unita nel nome di uno dei più significativi protagonisti della storia del jazz. Chico Freeman, Steve Turre, Avery Sharpe, Ignacio Berroa e Antonio Faraò formano la McCoy Tyner Legends Band, omaggio tributato al grande pianista statunitense, autore di alcuni lavori fondamentali come Inception o The Real McCoy e membro dello storico quartetto di John Coltrane.

Il concerto si svolgerà martedì 12 novembre alle 21. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 25 €. La McCoy Tyner Legends Band è costituita da Chico Freeman ai sassofoni Steve Turre al trombone, Avery Sharpe al contrabbasso, Antonio Faraò al pianoforte e Ignacio Berroa alla batteria. Jazz 'n Fall ritorna quest'anno con un programma vasto e articolato per un'edizione spettacolare che si concluderà il 22 novembre. Cinque appuntamenti di altissimo profilo nei quali si intrecciano tradizione e attualità del jazz, con alcuni dei protagonisti più importanti e significativi del panorama internazionale e italiano.

Scomparso nel marzo 2020 all'età di 81 anni, McCoy Tyner è senza dubbio nel pantheon dei geni del pianoforte che, all'inizio degli anni '60, hanno spinto il jazz nell'era moderna. Un ruolo conquistato sia con i lavori a proprio nome che con la sua presenza determinante nel leggendario quartetto di John Coltrane, insieme a Jimmy Garrison e Elvin Jones. Artista eclettico ed elegante, Tyner ha forgiato il proprio successo personale nel corso degli anni, esplorando tutte le forme della tradizione afro-americana, creando una miscela unica e imprescindibile di hard bop e jazz modale.