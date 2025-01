Alexian Santino Spinelli, presentazione del nuovo CD

Venerdì 17 gennaio alle ore 17.30 si terrà al Museo Michetti di Francavilla al Mare la presentazione del nuovo CD Etnosinfonico di Alexian Santino Spinelli dal titolo ROMANO ETNOSINFONIKANO DROM, viaggio Etnosinfonico nella musica romanì registrato con la prestigiosa Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini di Pesaro e pubblicato con la casa discografica COMPAGNIE NUOVE INDYE (CNI) con distribuzione mondiale. L'evento è organizzato e promosso dall'Associazione Le Franche Villanesi di Francavilla al Mare la cui presidente è Maria Rosaria Sisto.

Il CD rappresenta un lavoro artistico unico nel suo genere poiché la musica etnica romanì viene elevata a livello sinfonico, un incontro musicale tra folklore e sinfonismo che apre nuove prospettive artistiche.

La novità consiste anche nell'aver utilizzato per la prima volta nella storia della musica colta occidentale 5 cantanti lirici (3 soprano, 1 baritono e 1 tenore) nelle composizioni cantate in lingua romanì. È un prodotto artistico di grande rilevanza e di altissima qualità. Non mancano momenti emozionanti e suggestivi. Un lavoro discografico assolutamente da ascoltare. Il CD sarà accompagnato dal libro I ROM E LA MUSICA. DAL FOLKLORE ALL'ETNOSINFONISMO in via di pubblicazione dalla CNI.

Alexian Santino Spinelli sarà presente alla serata di presentazione personalmente mentre interverranno in videoconferenza il sovraintendente dell'Orchestra Rossini il dott. Saul Salucci, il primo violino dell'Orchestra Rossini Prof. Marco Bartolini e il Prof. Francesco Lattuada violista dell'Orchestra Anpi dell'Orchestra alla Scala di Milano.

La partecipazione all'evento è libera e gratuita.