Andrea Pimpini pubblica una raccolta: "Lacrima: quando cammini per strada"

Se siete alla ricerca di nuova musica da aggiungere alla vostra playlist, tenete d'occhio Andrea Pimpini. Il cantautore, originario di Pescara e ora trasferitosi all'estero, ha appena pubblicato la raccolta "Lacrima: quando cammini per strada", un vero e proprio tuffo nel suo repertorio che farà felici i fan di vecchia data e conquisterà nuovi ascoltatori.

Il Ritorno di "Lacrima" e la sua Evoluzione:

"Lacrima", l'album di debutto di Pimpini uscito nel 2019, torna in una veste rinnovata e ampliata. Questa volta non si tratta solo di una ristampa, ma di una vera e propria raccolta che include i brani più significativi della sua carriera. Un'occasione per riscoprire le radici del suo sound e apprezzare la sua evoluzione artistica.

Un Viaggio Attraverso la Musica di Andrea:

"Lacrima: Quando cammini per strada" è un viaggio attraverso le diverse sfaccettature della musica di Andrea Pimpini. Dalle atmosfere più intime di "Lacrima" alle sonorità più energiche di "Maledetta realtà", passando per il successo internazionale di "Amore Ciao", questa raccolta offre un panorama completo del suo talento.

Tracklist:

Lacrima (La title track, un brano introspettivo e coinvolgente)

Quando cammini per strada

Maledetta realtà (Un pezzo energico che mostra il lato più rock di Andrea)

Ti amo per davvero

Stella nel cielo

Chiudi gli occhi

Come un eroe

Sitting on the clouds

Vorrei averti qui

Andrea

I’ll stay by the window

Canterò una canzone

Amore ciao (Il brano in rotazione su Rete Italia in Australia)

Neve Bianca



Non perdete l'occasione di ascoltare "Lacrima: Quando cammini per strada" su tutte le piattaforme digitali. Seguite Andrea Pimpini sui suoi canali social per rimanere aggiornati sulle sue prossime uscite e concerti.