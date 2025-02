Eventi estivi, pubblicato l'avviso per il concorso di idee

Con la delibera di Giunta n.85 del 18 febbraio scorso, il Comune di Pescara ha ufficialmente pubblicato l’avviso per un concorso di idee finalizzato alla selezione di proposte e idee progettuali per eventi artistici, musicali, ludici e ricreativi da realizzare nel periodo compreso tra maggio e agosto 2025. L’iniziativa è rivolta a tutti i soggetti interessati a contribuire alla programmazione degli eventi estivi della città, con l’obiettivo di arricchire l’offerta culturale e di intrattenimento per cittadini e turisti. Le tipologie di attività richieste includono: Concerti e spettacoli; Attività ludico-ricreative, con particolare attenzione alle iniziative dedicate a bambini e giovani; Manifestazioni tematiche, come la Notte Bianca dello Shopping e la Festa di Inizio Estate.

I soggetti interessati avranno tempo fino alle ore 23:59 di mercoledì 19 marzo 2025 per presentare le proprie proposte. La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it. Per maggiori informazioni e per consultare l’avviso pubblico, è possibile visitare il sito del Comune di Pescara al link https://www.comune.pescara.it/node/10719.