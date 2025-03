Umberto Tozzi in concerto al porto turistico Marina di Pescara il 29 luglio

Prosegue il tour di Umberto Tozzi, “L’ultima notte rosa - The final tour”, la tournée mondiale in 4 continenti che farà tappa al Porto Turistico Marina di Pescara il prossimo 29 luglio dalle 21:30 per l’edizione 2025 del PeFest. Organizza Elite Agency Group in collaborazione con l’Ente Manifestazioni Pescaresi. I biglietti saranno disponibili dalle 14 di lunedì 17 marzo sui circuiti TicketOne e Ciaotickets. Info: 0871/305631. Il 5 ottobre Tozzi celebrerà all’Arena di Verona la grande festa di “L’ultima notte rosa - The final tour”, un concerto-evento, con grandi ospiti, che racchiuderà tutta l’emozione del pubblico che lo ha applaudito in tutto il mondo, e che ha cantato a squarciagola le sue hit senza tempo e luogo.

Dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, l’annuncio a sorpresa dell’addio alle scene è stato dato il 15 marzo 2024 al Teatro L’Olympia, la sala concerti più antica di Parigi, un auditorium tra i più prestigiosi del mondo, palco che l’artista ha calcato per tre volte e che sarà, l’11 maggio 2025, una delle immancabili tappe del tour. Cantautore e musicista carismatico e creativo, grazie alle sue hit senza tempo Umberto Tozzi è diventato un’icona della musica italiana e ha attraversato e appassionato intere generazioni, riempendo con i suoi concerti i più importanti spazi del mondo dedicati alla musica con il suo pubblico fedele e trasversale.

Sono numerosi i record in termini di successi discografici che hanno caratterizzato la vita artistica di Tozzi, a partire da “Ti amo”, indimenticabile brano del 1977, capace di rimanere ai vertici delle classifiche per più di sette mesi, stracciando ogni record di vendita e vincendo l’edizione di quell’anno del Festivalbar, ha attraversato ogni confine con le sue numerose reinterpretazioni, fino ad arrivare a essere al centro di una delle scene clou della fortunata serie “La casa di carta 4”. Impossibile non citare anche “Gloria”, “Si può dare di più”, “Gli altri siamo noi”, “Gente di mare”, “Dimmi di no”, “Stella Stai”, “Donna amante mia” ed “Eva”.