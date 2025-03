Enrico Nigiotti in concerto al Porto Turistico il 1° giugno

Enrico Nigiotti annuncia il suo ritorno dal vivo questa estate con il suo SUMMER TOUR 2025 che farà tappa al Porto Turistico di Pescara il prossimo 1° giugno alle ore 19:30. Organizzazione a cura di Best Eventi. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne e Ciaotickets (online e punti vendita). Info: 085.9047726, www.besteventi.it .

Dopo anni di carriera ricca di successi e collaborazioni importanti (Laura Pausini, Olly, Eros Ramazzotti, Gianna Nannini…), Enrico Nigiotti continua ad emozionare il pubblico con il suo linguaggio immediato e la sua capacità unica di raccontare storie attraverso la musica. Fin da piccolo, il palco è stato la sua dimensione ideale, un luogo dove poter esprimere il suo talento e il suo carisma, caratteristiche che lo hanno reso un artista molto apprezzato della scena musicale italiana.

Il Summer Tour 2025 di quest’estate sarà un’occasione imperdibile per rivivere insieme le tappe salienti della sua carriera, un viaggio che si snoda tra canzoni che hanno fatto emozionare migliaia di fan, ma anche nuovi brani che vedranno la luce prossimamente. Un concerto che si distingue per la sua genuinità e l'approccio “senza fronzoli”, in cui la musica sarà la vera protagonista. Uno spettacolo intenso, fatto di emozioni sincere e di una performance live che non ha bisogno di altro per conquistare il cuore di chi lo ascolta.