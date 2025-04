Il duo pescarese di dj e produttori Smoothies trionfa con il remix Baile Funk della hit mondiale “Light It Up” dei Major Lazer

Il duo di djs/produttori di Pescara Smoothies trionfa nel remix contest con il loro remix Baile Funk della hit mondiale “Light it up” (1 miliardo e mezzo di ascolti su Spotify) dei Major Lazer, gruppo americano composto da Diplo, Ape Drums e Walshy Fire. Il remix di “Light it up”, prodotto dagli Smoothies in collaborazione con il dj/producer olandese Sico Vox, risalta le sonorità caratteristiche Baile Funk del progetto musicale del duo e presto verrà pubblicato ufficialmente su tutti i digital stores.

Il progetto Smoothies è noto per essere tra i primi ad aver sviluppato un import/export dei generi Latin in Italia, rivisitandoli e appassionando tutto il mondo con le proprie influenze Moombahton, Dembow e Baile Funk, grazie alle sue produzioni, remix, dj set live e tour, supporti da parte di djs di tutto il mondo e a proposito della vittoria del contest, di seguito il loro commento a caldo:

“Il remix contest ha coinvolto oltre 110 paesi per un totale di 635 remix. E’ stato davvero inaspettato il primo posto, è un onore aver remixato questa hit e ne siamo molto fieri in quanto, musicalmente parlando, i Major Lazer sono i nostri mentori e la nostra ispirazione”.

Gli Smoothies sono un duo di dj/producers composto da Antonio Veneruso (originario di Napoli) e Giulio Piedigrosso (originario di Pescara). La loro musica è un 'frullato' di tanti generi diversi come Baile Funk, Latin Urban e Latin House. Il loro dj set è un continuo flusso di energia ed un viaggio musicale che attraversa e unisce i diversi angoli del globo.

Si sono esibiti in club europei come il “Papaya” in Croazia, il “Terminal 7” di Parigi, “Amnesia” e “Swag” di Ibiza, e nei più noti locali italiani come il “Number One” di Brescia, “Vibe” di Roma ed in Festival come “Holi Dance Festival” (MI) e “Nameless Music Festival” (Lecco). Come se non bastasse il duo è stato scelto nella tappa di Jovanotti “Lorenzo Negli Stadi 2015” per aprire il suo concerto a Pescara, e nella tappa del Jova Beach Party di Vasto nel 2023.

Il duo si avvale di due collaborazioni con il famoso cantante dominicano El Cherry Scom, ha prodotto la versione ufficiale 2024 della super hit “Mueve La Colita”, il singolo “Bow Chi Bow” (su Flex Up Records x Sony Music) con Walshy Fire, uno dei tre componenti del gruppo Major Lazer. Inoltre gli Smoothies hanno realizzato noti remix ufficiali per artisti del calibro di Federico Scavo, Lil Jon, Jain, DJ Shorty, Max Brigante, Chucky73 e Dj Katch, per citarne alcuni. Per non dimenticare "Watch That Face", la loro collaborazione con Cristian Marchi, passata in rotazione su numerose radio nazionali e suonata in tutto il mondo.