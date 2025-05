Paolo Saporiti e Xabier Iriondo (Afterhours) in concerto a Pescara

Torna a Pescara Paolo Saporiti, cantautore, chitarrista e compositore milanese, noto per la profondità dei suoi testi e l’uso evocativo della chitarra baritona acustica. Ad accompagnarlo sul palco c'è Xabier Iriondo, storico chitarrista degli Afterhours e tra i musicisti più innovativi della scena sperimentale italiana degli ultimi decenni. Appuntamento sabato 17 maggio alle ore 21 nel “Futuro Imperfetto 2.0” in via Bologna, 26 a Pescara. Ingresso 15 euro, info e biglietti sulle pagine social del locale e su https://oooh.events.

L’ingresso è riservato ai soci Arci e la tessera può essere sottoscritta anche sul posto. Il concerto è uno spettacolo completo, costruito sulle musiche e i testi originali di Paolo Saporiti, con inserimenti teatrali e momenti performativi. Dopo un anno di tour e oltre cinquanta repliche in solo e in duo con Francesca Ruffilli (violoncello), legate all’uscita del suo ultimo doppio album “La mia falsa identità”, il cantautore amplia ulteriormente il registro narrativo e sonoro dello show.

A dare nuova forma e vita allo spettacolo, l’incontro artistico con Xabier Iriondo, capace di portare in scena poesia e abrasione, cura per il dettaglio e una ricchissima varietà timbrica. A tutto questo si aggiunge una competenza rara nell’utilizzo del grammofono e dei suoi archivi sonori, oltre all’uso di strumenti etnici, chitarre distorte e pulite, e inserti recitati - tratti anche da Amleto e Mozart e Salieri - che arricchiscono e amplificano il significato delle canzoni.