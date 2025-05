La pescarese Klaudia DG tra i protagonisti di 'Like a Star' su Nove accanto ad Amadeus

C'è anche un po' di Pescara nel successo di 'Like a Star', il nuovo spettacolo in prima serata su Nove condotto da Amadeus, che in questi giorni sta raccogliendo l'interesse di un pubblico ampio e trasversale. Tra i volti emersi nel programma figura anche Claudia Di Giandomenico, cantautrice abruzzese e voce della CLAmoroso, tribute band di Alessandra Amoroso, conosciuta con il nome d'arte Klaudia DG, che ha preso parte al format nei panni di Alessandra Amoroso.

Voce potente, sguardo intenso e una grande presenza scenica: Claudia ha saputo calarsi con autenticità e rispetto nel mondo musicale della cantante salentina, offrendo un'esibizione curata e sentita, frutto di studio e attenzione ai dettagli. Un'interpretazione non solo vocale ma anche emotiva, che restituisce la passione e la dedizione con cui l'artista pescarese porta avanti il suo percorso musicale.

La partecipazione a Like a Star, che si propone di valorizzare il talento attraverso performance ispirate ai grandi nomi della musica italiana, ha rappresentato per Claudia una preziosa occasione di confronto con il grande pubblico. Un'esperienza formativa che si inserisce in un cammino già avviato: dai primi passi nei live locali fino alla scrittura di brani originali, con uno stile che mescola cantautorato pop e influenze contemporanee.

Oggi Claudia continua a lavorare alla propria musica con determinazione e coerenza, senza rinunciare a contaminazioni e nuove sperimentazioni. Il palco televisivo è stato un tassello importante, ma il progetto artistico resta centrato sulla sua identità musicale, fatta di testi personali e sonorità che riflettono la sua sensibilità.