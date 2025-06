ColibrÃ¬ Ensemble: il 29 giugno si presenta la stagione concertistica 2025-2026

Il Colibrì Ensemble - Orchestra da camera di Pescara è prossimo alla presentazione della nuova stagione concertistica 2025-26. All’Auditorium Flaiano, un cartellone di 14 appuntamenti di solisti e personalità di rilievo internazionale.

Nel cartellone si concluderà l’Integrale delle Sinfonie di Beethoven, ma anche quest’anno la programmazione si spingerà oltre i confini della musica classica. In occasione della presentazione, che si terrà domenica 29 giugno, alle ore 19, nell’Auditorium Petruzzi (via delle Caserme, 60), verranno anche annunciate alcune grandi novità storiche per il Colibrì.