“Zona Brada Records' Night” venerdì 4 luglio nella Spiaggia Libera Tutti

Zona Brada Records e Spiaggia Libera Tutti presentano “Zona Brada Records' Night”. Appuntamento venerdì 4 luglio nella Spiaggia Libera Tutti, in viale Primo Vere al confine tra Pescara e Francavilla al Mare, dalle ore 18 alle ore 24. Gio Lama, in occasione del suo quarantesimo compleanno, ai controlli accompagnerà le esibizioni live degli artisti dell'etichetta come C.U.B.A. Cabbal, Andrea Dono, Ferramenta Hardcore e Sgrò.

Selezione musicale a cura di Dj LessOne e, in qualità di special guest, Filtro Selecta “che sarà con noi per una notte speciale, prima di ripartire per proseguire le sue cure”, si legge in una nota. “Noi ci saremo, con la musica e con il cuore, a far sentire tutto il nostro calore”. La serata avrà il supporto di Radio Città Pescara.