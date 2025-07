Da 'Like a Star' di Amadeus a Moscufo, inizia l'estate della Cultour con The Fuzzy Dice

Si alza il sipario su "I Colori del Borgo" a Moscufo, la rassegna estiva promossa dall'associazione Cultour Moscufo. Presieduta da Mimmo Ferri, l'associazione dal 2018 è impegnata nel portare intrattenimento di qualità nel borgo vestino. Il borgo è pronto ad animarsi per la calda stagione con un programma ricco di eventi: musica, cabaret, teatro e danza. L'obiettivo è attrarre un pubblico vasto e variegato, con la chiara intenzione di valorizzare le piccole realtà dell'area interna, spesso offuscate dalla vicina Pescara.

La rassegna prenderà il via il 20 luglio alle ore 21:30 in piazza San Francesco di Bivio Casone, a Moscufo, con The Fuzzy Dice. La band, nata a Teramo nel 2012 e capitanata dal frontman Teddy Di Ubaldo, è specializzata nel riportare in auge il rock 'n' roll puro degli anni '50 e '60, ispirandosi a icone come Elvis Presley, Gene Vincent ed Eddie Cochran. La bravura ed il sound autentico ha portato la band a calcare palcoscenici importanti e a partecipare a trasmissioni televisive nazionali, inclusa la recente apparizione su Tv9 nel programma "Like a Star" di Amadeus.

"Siamo entusiasti di dare il via a questa nuova edizione de 'I Colori del Borgo' - dichiara Mimmo Ferri, presidente dell'associazione Cultour Moscufo - Abbiamo visto Moscufo trasformarsi in un vero polo d'attrazione per l'area vestina, richiamando visitatori anche dai comuni limitrofi e non. Questo ci dimostra che il nostro borgo e le nostre proposte piacciono. Come ogni anno, abbiamo lavorato per creare un calendario di appuntamenti vario e accattivante, e speriamo di aver centrato l'obiettivo anche per questa stagione".

Il comune vestino è pronto ad accogliere cittadini e visitatori in un grande palcoscenico diffuso e all'aperto. Tutti gli appuntamenti della rassegna "I Colori del Borgo" sono ad ingresso gratuito. L'intera iniziativa gode del patrocinio del Comune di Moscufo e della Presidenza della Regione Abruzzo, a testimonianza dell'importanza culturale e sociale dell'evento.