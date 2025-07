Marsilio: "Oggi La Notte dei Serpenti Ã¨ una realtÃ  straordinaria"

"Due anni fa ho avuto un’intuizione: chiamare il maestro Melozzi, fresco del trionfo a Sanremo con i Måneskin, per dar vita a un grande evento che celebrasse l’anima musicale dell’Abruzzo. Oggi La Notte dei Serpenti è una realtà straordinaria: cultura, tradizione e spettacolo che generano valore, emozione e ricchezza per il nostro territorio".

È quanto afferma il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. "Un successo cresciuto in fretta, tanto da essere coprodotto dalla Rai e trasmesso in prima serata su Rai2 a settembre: una promozione senza precedenti per l’Abruzzo, in tutta Italia e nel mondo. È questa la forza della cultura: unire, raccontare, promuovere. Un orgoglio per tutti noi, ovunque ci troviamo", conclude.