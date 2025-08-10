Rino& friends in piazza Salotto per il Welovefest

MartedÃ¬ 12 agosto concerto dei "Rino Gaetano & friends a Pescara a Piazza della Rinascita (Piazza Salotto) alle 21 nell'ambito del Welovefest. Evento organizzato dal Comune di Pescara. Il gruppo, che suonera' in formazione completa, e' capitanato da Giovanni Oddo, voce e chitarra acustica, Fabrizio Lauriente, tastiere e voce, Luca Sacco chitarra elettrica, Roberto Rotella, basso, e Angelo Melone, batteria.

Con il live dei Rino & friends sarÃ possibile ascoltare i migliori successi di Rino Gaetano e dei piÃ¹ grandi cantautori italiani. Un appuntamento speciale da non perdere. Ieri sera invece la band ha suonato in piazza Calabresi, a Montesilvano Colle.