Rino& friends in piazza Salotto per il Welovefest

Appuntamento martedÃ¬ 12 agosto a partire dalle ore 21, ecco tutti i dettagli

Redazione
Musica e Spettacolo
MartedÃ¬ 12 agosto concerto dei "Rino Gaetano & friends a Pescara a Piazza della Rinascita (Piazza Salotto) alle 21 nell'ambito del Welovefest. Evento organizzato dal Comune di Pescara. Il gruppo, che suonera' in formazione completa, e' capitanato da Giovanni Oddo, voce e chitarra acustica, Fabrizio Lauriente, tastiere e voce, Luca Sacco   chitarra elettrica, Roberto Rotella, basso, e Angelo Melone, batteria.

Con il live dei Rino & friends sarÃ  possibile ascoltare i migliori successi di Rino Gaetano e dei piÃ¹ grandi cantautori italiani. Un appuntamento speciale da non perdere. Ieri sera invece la band ha suonato in piazza Calabresi, a Montesilvano Colle.

