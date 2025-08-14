"We love fest": a Pescara la musica di Clara, Rocco Hunt, Gaia, Nesli e Fedez 

Musica a due passi dal mare con il “We love fest”, il festival organizzato anche quest'anno dall’assessorato agli Eventi del Comune di Pescara che nei prossimi giorni porterà in città alcuni grandi nomi: Clara (16 agosto), Rocco Hunt (17 agosto), Gaia (18 agosto), Nesli e Fedez (il 20 agosto). Si esibiranno tutti allo Stadio del mare (alle ore 21) mentre stasera, nell’ambito dei concerti dei gruppi locali, sono attesi (dalle 21 in poi) Mic Live e Sofia Bevilacqua e, a seguire, gli Scena Muta.

Ieri la presentazione in Comune da parte del sindaco Carlo Masci, dell'assessore agli Eventi Alfredo Cremonese e dell'assessore al Commercio e Turismo Zaira Zamparelli. Durante la conferenza è stata rilanciata la richiesta ai commercianti di aprire i negozi nelle ore serali, almeno nei fine settimana, nelle strade del centro, per fornire un servizio in più ai turisti ed è stato ricordato che tra il 2019 e il 2024 le presenze di turisti sono raddoppiate, passando da 271mila a 532mila. Anche i dati dei primi mesi dell'anno (diffusi dalla Regione) sono positivi. Riscontri positivi in tal senso arrivano dai balneatori, dagli albergatori e dal Welcome center che il Comune ha aperto in piazza della Rinascita, dove vengono accolti dagli operatori de Il Bosso turisti italiani e non.

“La stagione degli eventi è cominciata da tempo e ricordo Carl Brave, Cartoon on the bay, Funambolika, Pescara Jazz, fino ai Planet Funk dei giorni scorsi”, ha detto Cremonese. “Abbiamo voluto un cartellone unico, con i privati, per evitare accavallamenti e consentire di scegliere ogni sera un evento diverso. Con il "We love Fest" promosso dal Comune portiamo anche quest’anno alcuni grandi nomi in città e diamo spazio agli artisti locali. Tra gli altri appuntamenti in città nel periodo di Ferragosto ci sono anche quelli al porto turistico, non solo musicali ("Concerti sotto le stelle", Francesco Gabbani, Nino D'Angelo, Enrico Brignano), e l'evento del 19 agosto allo Stadio del mare in ricordo di Marco La Sorda, che sarà una manifestazione benefica per il reparto di Oncologia dell’ospedale”.

“La sera del 21 agosto cibo e musica sia a piazza Muzii (con l'evento “Sussulto d'estate"), sia al centro storico (con il giovedì unico), nel rispetto delle regole che riguardano la movida”, ha annunciato l’assessore Zamparelli ricordando il ruolo dei commercianti: “In città ci sono tanti turisti, il calendario degli eventi è ricco, dalla musica alla cultura passando per lo sport e le iniziative per i bambini, e per garantire un servizio in più chiedo di nuovo di tenere aperti i negozi fino alle 23, almeno nei fine settimana", ha detto. "Sono certa che una strategia del genere, proiettandosi in una dimensione turistica, possa produrre effetti positivi, alla lunga”.

“L’estate sta andando nel migliore dei modi, ce lo dicono i balneatori e gli operatori e ci sono tanti voli per Pescara”, ha fatto notare Masci. “La nostra stagione va avanti con tanti eventi spalmati sul territorio e tra gli spazi che ospiteranno gli appuntamenti estivi ci sono anche l’Aurum e piazza Sacro Cuore, oltre allo Stadio del mare dove alcuni grandi nomi si esibiranno gratuitamente per il pubblico. Agli appuntamenti del Comune si aggiungono quelli dei privati, per offrire ai turisti tante possibilità, confermando il ruolo di Pescara come porta dell’Abruzzo”. Il sindaco ha voluto smorzare le polemiche delle ultime settimane, legate alla crisi del commercio.

“Non c’è polemica, da parte nostra", ha commentato. "Riteniamo che se si vuole chiudere il cerchio, se si vuole garantire un’offerta completa, dobbiamo farlo con chi crea ricchezza sul territorio. Una manifestazione non cambia il percorso di una attività commerciale, ma tanti eventi cambiano il percorso di una città. E ciò che bisogna potenziare sempre più è la forza di presentare la città bella. Noi stiamo investendo sulla riqualificazione, stiamo creando nuovi posti auto e realizziamo eventi, come quelli presentati oggi per i prossimi giorni e quelli che proseguiranno a settembre, dal Festival Dannunziano al Pescara Liberty Festival”.