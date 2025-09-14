Pescara Comix & Games 2025 saluta e dÃ  l'appuntamento al prossimo anno

Dopo una ricca serata finale allâ€™insegna della musica, fra i cui protagonisti segnaliamo con piacere lâ€™artista pescarese Patrizio Santo, si Ã¨ chiusa questa splendida dodicesima edizione del Pescara Comix & Games.
Nel corso delle consuete tre giornate il Pala Dean Martin di Montesilvano Ã¨ stato palcoscenico speciale di tantissimo divertimento per tutte le etÃ . I primi a prenderne atto sono stati proprio gli ospiti piÃ¹ famosi, che hanno accolto con gioia lâ€™entusiastica accoglienza del pubblico.
Marcello Cesena, il comico reso celebre dai Gialappaâ€™s televisivi, con il suo mitico personaggio di Jean Claude, Ã¨ stato il protagonista piÃ¹ atteso della domenica, non tradendo le aspettative. Anche la giovane attrice Valeria Angione, attesissima dai fans, ha contribuito a rendere speciale questâ€™ultima giornata.
Impossibile elencare tutte le esibizioni, i contest, i laboratori e altro che si sono succeduti nel corso della tre giorni montesilvanese, ma basterÃ ripercorrerli scorrendo il programma per ricordarli tutti con piacere.
A Daniele Forcucci, capo dellâ€™organizzazione di questo Pescara Comix a al suo impagabile staff, il consueto compito di dare appuntamento al 2026. Si tratterÃ della tredicesima edizione, ma sicuramente nessuno si farÃ intimidire dal fatidico numero e, bando alle scaramanzie, ci attendiamo una manifestazione, se mai si puÃ², ancora piÃ¹ ricca e divertente, senza mai dimenticare lâ€™origine, che deve prevedere il mondo del fumetto protagonista al pari di tutto il resto.
Arrivederci e a rileggerci fra un anno, quindi!