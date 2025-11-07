Loris Crisante: il talento pescarese che unisce musica, fashion e social

Loris Crisante si conferma non solo come artista musicale di talento, originario di Pescara, ma anche come protagonista nel mondo della moda e dei social.

La sua presenza costante alle principali passerelle e la partecipazione a eventi di livello testimoniano la versatilità e il crescente riconoscimento del suo ruolo come figura di riferimento a tutto tondo.

Durante la recente Milano Fashion Week 2025 dedicata al womenswear, Loris Crisante ha presenziato a sfilate di rinomati brand tra cui BRUCEGLEN, KASAI, ANTONIO RIVA MILANO, FRACOMINA, CHEN.1988 , 120 % LINO, CALCATERRA , ANT45 , FRANCESCA LIBERATORE, CRISTINA FERRARI, DAVII, HENRI PARIS, PE DE CHUMBO e SIMON CRACKER MILANO, consolidando il suo ruolo di content creator e ambasciatore del mondo fashion.

L’obiettivo dell’artista pescarese Loris Crisante è quello di espandere il proprio progetto, portando una figura che unisce musica, design, fashion e social media in un’unica identità. Con le numerose connessioni e collaborazioni, il suo percorso è in costante crescita e sviluppo.

“La settimana della moda di Milano è uno degli eventi più significativi per i brand, i creator e il pubblico interessato a questo settore. Avere l'opportunità di parteciparvi è una grande soddisfazione! Mi piacerebbe organizzare eventi simili anche a Pescara: sarebbe fantastico creare un polo artistico in questa grande città!” – Loris Crisante



Loris Crisante è un DJ/producer e content creator originario di Pescara, noto per il suo carisma, intraprendenza ed energia. Loris ha iniziato la sua carriera artistica nel 2019, esibendosi nei club della sua città. Successivamente, ha ampliato il suo percorso, iniziando a produrre remix di tracce di successo, suonati in tutto il mondo.

La svolta arrivò con la sua prima produzione ufficiale, in collaborazione con una cantante di fama mondiale, che aprì la strada ad altri brani usciti nell’arco di questi anni. Grazie alla sua costante presenza sui social, Loris ha collaborato con importanti eventi come la settimana della moda di Milano e successivamente ha iniziato a esibirsi nei club e nelle discoteche più prestigiose d'Abruzzo. La sua musica di genere urban, energica e coinvolgente, lo ha portato a suonare anche fuori regione, conquistando locali e pubblico ovunque si esibisse.

Per Loris Crisante, la musica e il mondo della notte rappresentano il cuore della sua carriera, ma è molto presente sui social, che utilizza per esprimere tutti i suoi lati artistici e della sua quotidianità.

Loris coltiva da sempre un forte interesse per il mondo dello spettacolo e della televisione, e non vede l’ora di esplorare anche quel suo lato artistico, alimentando ulteriormente la sua passione per l’arte e la creatività.