"Uno di noi", la canzone dedicata a Galeone in arrivo su tutte le piattaforme digitali

Il cantante di origine napoletana Genny Cusopoli Ã¨ impegnato in questi giorni in sala d'incisione con una canzone dedicata al compianto Giovanni Galeone. Si intitola "Uno di noi" ed Ã¨ l'ultimo lavoro discografico prodotto dalla "Cusopoli Publishing di G. Cestari", con sede a Montesilvano, realizzato a tempo di record negli studi "Blu & Music" di Milano. Un brano struggente, frutto della collaborazione artistica tra l'autore del testo originale, Bruno Barteloni, e la famiglia Cusopoli con la partecipazione di Emanuele e Armando che hanno curato gli arrangiamenti musicali. La presentazione ufficiale avverrÃ il prossimo giovedÃ¬ 13 novembre nel corso di una conferenza stampa, in concomitanza dell'uscita su Spotify e Youtube Music.

"Quando ho ricevuto la notizia della sua scomparsa - rivela Bruno Barteloni - ho sentito il bisogno di scrivere qualcosa in rima che potesse raccontare il forte legame affettivo che univa Galeone a Pescara. Conoscendo il talento artistico di Genny (Cusopoli), gli ho chiesto di estrapolare qualche versetto e di ricavarne una canzone che avesse una melodia struggente al piano e un forte impatto emotivo. A mio modesto avviso Ã¨ venuto fuori un capolavoro".

Genny Cusopoli, giÃ vincitore del premio "Mia Martini" del Festival della Melodia, ha ottenuto nel corso della sua carriera numerosi riconoscimenti. Lui stesso ha aggiunto: "Essere stato scelto per questo progetto musicale Ã¨ per me un onore e un privilegio. Conto di presentarla alla mia prossima partecipazione al Festival di Napoli, dove Galeone Ã¨ nato. Credo sia doveroso per rendere omaggio al mio illustre concittadino".

La produzione sta lavorando in questi ultimi giorni al mix e mastering, ultimo passaggio prima della pubblicazione ufficiale. Un lavoro di squadra dove ognuno ha messo del suo, senza alcun aiuto da parte dell'intelligenza artificiale.