Morgan Fascioli presenta “Dall'idea all'azione: manuale per la realizzazione di grandi eventi musicali”

Morgan Fascioli, musicista, docente, produttore discografico e direttore artistico, ideatore di festival musicali da decine di migliaia di spettatori, presenta martedì 18 novembre, alle 16:30, nella sala Bellisario del conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara il suo volume Dall’idea all’azione: manuale per la realizzazione di grandi eventi musicali (Aracne editrice). Info: biblioteca@conservatoriopescara.it .

Con l’autore ci saranno Marco de Antoniis, organizzatore di eventi musicali e televisivi, produttore discografico, che firma la prefazione al libro, e, in veste di moderatrice, Ilaria Cappelluti, speaker radiofonica e attrice. Il libro, spiega Fascioli, “è il risultato della mia esperienza ultraventennale come direttore artistico e organizzatore, con l’obiettivo di fornire un supporto a coloro che desiderano pianificare, coordinare e realizzare eventi musicali di grande portata”.

Con una combinazione di creatività, competenza tecnica e pianificazione strategica, l’organizzazione di un grande evento musicale presenta sfide complesse. Il manuale è un aiuto prezioso per la gestione delle risorse umane, delle negoziazioni con fornitori e artisti, della pianificazione logistica, della promozione. Il volume (184 pagine, 18 euro) è pensato per essere adottato come libro di testo nelle istituzioni accademiche: può essere infatti integrato nei programmi di studio dei conservatori, nei corsi di laurea in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (Dams), così come nei corsi di laurea in Economia. Inoltre, è indicato per i corsi di laurea in Comunicazione e per le facoltà di Arti e Design nonché nei master e nei corsi di specializzazione post-laurea.

Morgan Fascioli è un musicista, produttore discografico e direttore artistico italiano, nato in Svizzera nel 1972. Diplomato in batteria e composizione pop-rock dal 2014, è direttore artistico del festival “Emozioni in musica”, per il quale ha collaborato con Marco Masini, Noemi, Gianluca Grignani, Max Gazzè, Alex Britti, Francesco Gabbani, Al Bano, Loredana Bertè, Edoardo Bennato, Roby Facchinetti, Massimo Ranieri, Enrico Ruggeri, Stadio, Luca Barbarossa, Fausto Leali, Maurizio Vandelli, New Trolls, Pfm, Patty Pravo e molti altri.

Nel 2020 ha pubblicato il libro “Una rotonda sul mare diventata festival”, in cui narra le prime sei edizioni del festival, arricchendolo con interviste inedite a protagonisti che hanno collezionato nove vittorie al Festival di Sanremo, tra cui Massimo Ranieri, Patty Pravo, Enrico Ruggeri, e tanti altri. Ha suonato con Gianluca Ginoble del trio Il Volo, Mimmo Locasciulli, Setak, Antonella Ruggiero e Rossana Casale.

Fondatore delle etichette discografiche MusiCab e PlayCab, Fascioli si distingue per il suo impegno nella produzione e composizione di artisti italiani e internazionali, consolidando così la sua presenza nel panorama musicale. Ilaria Cappelluti, attrice teatrale, nel 2014, ha debuttato nella radiofonia nazionale su R101, cinque anni dopo è passata a Radio Kiss Kiss e da due anni fa parte della squadra di Radio Italia solo musica italiana dove è tuttora in onda.

Sinossi estesa

Come si pianifica un grande spettacolo musicale? Come si crea un progetto dettagliato, definendo e gestendo il budget? Quali sono le esigenze tecniche e logistiche dell’evento? Quali sono gli obiettivi che l’organizzatore si propone di raggiungere? Quali sono le procedure per richiedere finanziamenti e contributi a istituzioni pubbliche? Come si possono coinvolgere sponsor e partner per massimizzarne la visibilità? Come si negoziano gli aspetti contrattuali e i rapporti con le agenzie di booking e i promoter internazionali? E ancora: come si sviluppa un’efficace strategia di marketing e di comunicazione? Come si gestiscono gli eventuali contrattempi (per esempio, i rimborsi in caso di cancellazione dell’evento)? Come si garantisce la sicurezza e come si affrontano le situazioni di emergenza?

A queste e a molte altre domande risponde il nuovo saggio di Morgan Fascioli, musicista, produttore discografico e direttore artistico di festival e rassegne con un'esperienza ultraventennale nel settore. Il volume, intitolato Dall'idea all'azione: manuale per la realizzazione di grandi eventi musicali, è pubblicato dalla casa editrice Aracne di Roma.