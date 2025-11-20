Allo Scumm c'è il festival Cave Noir: il programma

Nasce tra le mura di un’antica prigione borbonica nel cuore del centro storico di Pescara, oggi sede del Cocktail bar Scumm e del live club Scumm Cave Room, il festival Cave Noir: dedicato alla musica e alla cultura goth, darkwave, industrial e post-punk. Venerdi 21 e sabato 22 novembre, due notti dense del lato oscuro della musica.

La prima serata sarà aperta da The Golden Ufo: duo synthpunk nato nel 2013, con echi “eighties” e new wave. Seguiranno i Soft Scent: trio marchigiano al debut album Chimera (settembre 2024), che unisce darkwave e post-punk. Chiuderà la prima serata la leggenda del gothic-metal Theatres des Vampires: formazione romana attiva dal 1994. A seguire, dj set darkwave di Neva.

La line-up del sabato si apre con A Copy for Collapse: progetto italiano che esplora synthpop, cold-wave e new wave, fresco di un intenso tour italiano ed europeo. Segue, per la prima volta in Abruzzo, The Spoiled: progetto post-punk/darkwave originario del Sud Italia, un astro nascente della scena internazionale che ha condiviso palchi con Traitrs DucTape e Darkways. Arriva poi da Berlino Jennifer Touch: artista di culto al crocevia tra post-wave, cold-pop e acid romance, che combina synth vintage anni ’80, sound industriale e una forte identità visiva e sonora, reduce da un tour internazionale in Europa, Uk, Colombia e Messico.

A chiudere il festival, il dj set di Vescovo: resident di Ritual (Roma) e del Frantic Fest, co-organizzatore del Cave Noir insieme a Scumm e Skeptic Events. Ingresso per ogni serata 10 euro, abbonamento per entrambe le serate 15 euro. Porte aperte dalle ore 18, inizio live ore 21.