San Valentino: Alfredo Scogna incontra De Andrè al Cantiere Teatrale

Sabato 14 febbraio un San Valentino decisamente originale con il concerto “il mio De Andrè” che sarà un vero e proprio tuffo nelle canzoni di Fabrizio De André con quel sapore di amore nascosto tra le vicende quotidiane, tra gli sguardi velati degli ultimi, tra i vicoli di quartieri che raccontano storie e leggende; tra i rifugi della nostra anima, in cui l'introspezione diventa un mezzo per cercare i più veri impulsi d'affetto.

In scena ci sarà il cantautore Alfredo Scogna insieme ad ospiti speciali. Il recital musicale “ il mio De Andrè ” sarà dunque un appuntamento da vivere nell’intimità della canzone d’autore, con uno dei suoi Padri: Fabrizio De André. L’appuntamento è per sabato 14 febbraio alle ore 18.30 al Cantiere Teatrale Adriatico di Pescara. Ingresso: € 12. Per prenotazioni: 348-7127076.