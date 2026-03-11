Masini al Porto Turistico il 5 agosto per lo Zoo Music Fest

A grande richiesta, dopo il successo al Festival di Sanremo 2026 con il brano presentato insieme a Fedez “Male Necessario” e l’uscita il 6 marzo del suo ultimo progetto discografico “Perfetto Imperfetto” (Momy Records, Concerto / BMG), MARCO MASINI torna ad emozionare il suo pubblico dal vivo con “MARCO MASINI – LIVE 2026”. Alle 5 date evento di novembre nei grandi spazi dei palasport – il 3 novembre all’Unipol Forum di MILANO, il 4 novembre al Nelson Mandela Forum di FIRENZE, il 7 novembre al Kioene Arena di PADOVA, il 13 novembre al Palazzo dello Sport di ROMA e il 14 novembre al Pala Partenope di NAPOLI – si aggiungono nuovi appuntamenti outdoor al via da luglio, tra cui il concerto al Porto Turistico di Pescara del prossimo 5 agosto alle 21:30 per lo Zoo Music Fest, festival ideato e organizzato da Elite Agency Group e Alhena Entertainment.

I biglietti saranno disponibili da oggi sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com . Info: 0871 305631 - 085 8893429. Oltre alle canzoni indimenticabili che sono entrate a far parte della storia della musica italiana in questi oltre 35 anni di carriera, il cantautore presenterà per la prima volta sul palcoscenico anche alcuni brani estratti dall’ultimo progetto discografico “PERFETTO IMPERFETTO” (Momy Records, Concerto / BMG), prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini e disponibile in digitale, in CD e, dal 24 aprile, in vinile.

In occasione dell’uscita di “Perfetto Imperfetto” il cantautore incontra i fan con l’INSTORE TOUR i cui presenta il nuovo album (queste le prossime date dell’Instore Tour: 11 marzo, ore 18.00, TORINO, Mondadori Bookstore Piazza Castello; 12 marzo, ore 18.00, MILANO, Mondadori Duomo; 13 marzo, ore 18.00, REGGIO EMILIA, Centro Commerciale I Petali – calendario in aggiornamento).

È disponibile in rotazione radiofonica “E poi ti ho visto cadere”, brano che ha anticipato l’album scritto e composto da Cesare Chiodo, Antonio Iammarino, Marco Masini e Simone Zampieri. Fanno parte della tracklist dei formati fisici dell’album sia “Male Necessario” (Fedez, Marco Masini), brano con cui Fedez & Masini hanno partecipato al 76° Festival di Sanremo conquistando il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, sia “Bella Stronza” (Fedez, Marco Masini, FT Kings), versione personale e contemporanea di un brano già iconico della musica italiana che nella scorsa edizione del Festival ha conquistato il terzo posto nella serata dei duetti.