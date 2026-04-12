Bruno Nobili e lo Stadio Adriatico nel nuovo video di Patrizio Santo

E' uscito da poco il nuovo singolo di Patrizio Santo, ed è già un grande successo. “L'alba di un nuovo giorno”, è questo il titolo della nuova canzone di Patrizio Santo che abbiamo ascoltato all'interno dello Stadio Adriatico di Pescara, un brano dedicato alla Curva Nord ed all'amore per la propria squadra.

Già dalle prime ore dell'uscita il video ufficiale ha fatto emozionare migliaia di persone, sia per le parole toccanti scritte dall'artista, ma anche per aver raccontato attraverso le immagini del video, la storia di questa città con un grande protagonista, Bruno Nobili, un campione che ha scritto la storia di Pescara.

Tra i grandi protagonisti troviamo anche Marco Papa, noto attore e comico della nostra terra, che insieme ai ragazzi della periferia pescarese, hanno toccato il cuore del pubblico, girando delle scene emozionanti tra i palazzi della città. Il brano è stato prodotto da Phazeout e Daniele D'Orazio, mentre alle chitarre troviamo Alessandro Polesello e al basso Francesco Marranzino. Il video è stato girato da Manuel Diodati, e come Project coordinator Michael Santo. Partner di questo grande lavoro il brand Standing Drop e il marchio sportivo Erreà.