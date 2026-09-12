Entra nel vivo il Pescara Comix & Games 2026

Come sempre la seconda delle tre giornate previste è sempre quella con il maggior numero di ospiti e visitatori.

Al Pala Dean Martin di Montesilvano il sabato non ammette soste, come dal programma che potete qui di seguito consultare: https://www.pescaracomix.it/

Da segnalare, finalmente, la presenza di Poste Italiane, che arricchisce la manifestazione con uno speciale annullo filatelico dedicato. Un' occasione da non perdere e non solo per gli amanti della filatelia.

Fra i tanti appuntamenti odierni ci piace sottolineare, alle ore 19, quello con il bonelliano Mirco Perniola, che presenterà una vera e propria lezione di sceneggiatura.

Fra i numerosi stand presenti, invece, assolutamente da visitare quello dedicato al mitico Mario Magnotta.

Sempre per gli appassionati della Nona Arte, impossibile non approfittare della presenza di tanti disegnatori, per chiedere loro uno sketch del proprio eroe preferito. Come potete vedere fra le foto di seguito, anche uno specialista dei cosiddetti “robottoni” in stile Goldrake e Mazinga, qual è Joe Kirby, non si è sottratto alla richiesta di realizzare un segnalibro con Zagor, l' eroe Nolittiano per eccellenza di Casa Bonelli.

In serata attesa tanta musica, giochi e divertimento per ogni età.

Peccato solo per la contemporanea presenza di altre importanti manifestazioni, che come ci hanno segnalato in tanti, ha reso e renderà anche domani, nel corso dell' ultima giornata, difficili i trasferimenti verso il Pala Dean Martin. Ci permettiamo di consigliare, nel futuro, all' amministrazione di Montesilvano, una migliore distribuzione, per garantire a tutti la migliore fruibilità di ogni singolo evento.