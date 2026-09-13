Si chiude la tre giorni del Pescara Comix & Games

Un' edizione da record, questa del 2026, sia per numero di spettatori, sia di stand, sia soprattutto per la qualità degli ospiti che hanno reso indimenticabile la tre giorni della XIII edizione del Pescara Comix & Games.

Ai nostri microfoni il direttore del festival, Daniele Forcucci, ha mostrato tutta la sua soddisfazione: “siamo tutti molto stanchi - ha dichiarato anche a nome dello Staff - ma felici per come questa manifestazione sia ormai diventata un appuntamento fra i più attesi del panorama nazionale; puntiamo ogni anno a migliorarci e anche per la prossima edizione porteremo qui al Pala Dean Martin ospiti internazionali e di grande richiamo; inoltre proveremo anche ad aumentare ulteriormente gli spazi espositivi, sempre molto richiesti e il numero dei fumettisti, che hanno riempito l'area a loro dedicata”.

L'appuntamento è quindi al prossimo anno per continuare a divertirsi, si spera, in un clima di amicizia e fratellanza, con l' auspicio che eventi come questo invochino la Pace nel Mondo: c'è bisogno di serenità e tutti i presenti al Pescara Comix lo hanno dimostrato.