Il filo per tornare. Luigi Friotto e il suo ensemble in concerto

Con autentica maturitÃ e franchezza, il cantautore abruzzese Luigi Friotto proporrÃ di ricucire il viaggio esperito con Dedalo, il suo ultimo album uscito nell'aprile del 2025, in cui l'essere umano ha fatto pace con la sua condizione di precarietÃ determinata dalla sua indole incoerente e doppia, indugiando senza fretta dentro ogni stanza della propria interioritÃ . Con una nuova disposizione d'animo, in cui la pietÃ rappresenta la possibilitÃ di espandere il proprio essere, l'uomo si accorge che ogni stato dell'essere puÃ² risolversi in un rinnovato punto di vista sulla realtÃ , e quindi su sÃ© stessi. La piccolezza della singola esistenza puÃ² entrare, con vigore, dentro uno scenario piÃ¹ ampio, che sussiste proprio in virtÃ¹ dell'insieme interconnesso degli esseri umani, piccoli granelli di un universo ineffabile.

Il concerto Il filo per tornare â€“ Canzoni liberate, il prossimo 17 ottobre alle ore 21.30, presso l'Auditorium Sirena a Francavilla al Mare racconta l'uscita dell'uomo dal suo labirinto di luci, attese e contraddizioni. La vera salvezza non Ã¨ aver guadagnato l'uscita, ma aver tenuto nella mano il filo di un cammino tortuoso e avvincente allo stesso tempo; il filo, oltre alla strada del ritorno consapevole, Ã¨ la riconoscenza totale verso il viaggio intrapreso. Anche il rimorso, alla fine, diviene benefico e costruisce il futuro. Attraverso le canzoni di Luigi Friotto, accompagnate dal suo ensemble di sei musicisti, il concerto consentirÃ alla platea di immergersi nel groviglio di un'umanitÃ variegata, con la speranza di tornare fuori per rifiorire meglio e con la certezza di poter guardare meglio tutto quello che dentro era sfuggito.

Â«Quando le domande non trovano il conforto delle risposte - spiega Friotto - possono solo aprire la porta all'imprevisto ed innamorarsene. I giorni a venire hanno il sapore dello spazio libero. Il vestito nuovo, che hanno indossato, sa di festa. Il filo che ci resta tra le mani Ã¨ l'unico viatico che ci fa partire e ritornare, tutte le volte che lo vogliamo, tutte le volte che lo speriamo.Â»

Il concerto Ã¨ patrocinato e realizzato con il contributo del Comune di Francavilla al Mare che assicura l'ingresso libero.

Nel 2012 esce il primo singolo Silenzi da un temporale premiato nella categoria indipendenti Premio Videoclip Italiano. Il 2013 Ã¨ l'anno del primo Concerto sull'Acqua: con 9 musicisti suona su una zattera nelle acque della Costa dei Trabocchi. Nel 2015 esce l'EP Lucernario, album sui quattro elementi. Nel 2016 esce Canto di passaggio, inciso e girato nella faggeta di Pallano (CH). A luglio del 2018 si esibisce alla Lanterna di Genova con lo spettacolo Mirecah faro senza oscuritÃ . Nel 2020 scrive la colonna sonora La Contesa (premiata a Roma nell'ambito della rassegna Teatramm), piÃ¨ce tetrale sulla figura di Giuda Iscariota. Esce a luglio 2021 Tutte le stelle dell'altro polo, il racconto di Ulisse nel canto XXVI di Dante con cui partecipa alle audizioni di Musicultura 2022. A gennaio 2023 Ã¨ finalista al Premio De AndrÃ¨ 2022. A marzo Ã¨ di nuovo alle audizioni di Musicultura 2023 con Mirecah ed Ã¨ vincitore della serata del 5 marzo. Nel febbraio del 2025 esce il singolo Babele a cui segue l'uscita dell'album Dedalo presentato ufficialmente nel foyer del Teatro Tasso di Sorrento.



