Mario Biondi, mercoledì 18 novembre il concerto al teatro Massimo

Mario Biondi sarà sul palcoscenico del Teatro Massimo di Pescara il prossimo 18 novembre alle 21 con il tour che festeggia due decenni di musica, iniziati con l’esplosione di “This Is What You Are”, il brano che ha rivelato al grande pubblico internazionale la sua voce inconfondibile. Concerto organizzato da Best Eventi. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne. Info: 085.9047726, www.besteventi.it.

Dall’inizio del 2026 Mario Biondi ha già calcato oltre 25 palchi in Italia, tra teatri e location openair, e 18 palchi all’estero in 13 Paesi, offrendo uno spettacolo magistrale accompagnato da grandi musicisti. Nel nuovo tour i momenti chiave dei suoi vent'anni di carriera, dagli intramontabili classici che lo hanno consacrato a icona del soul e del jazz contemporaneo, ad alcune chicche di grandi artisti e, per la prima volta live, brani estratti dal nuovo album “Two Entities”. Il pubblico potrà cantare ed emozionarsi con le canzoni che hanno definito lo stile e l’identità artistica di Mario Biondi, cantautore e interprete che sa donare ad ogni brano una veste unica. Il tour è prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Baobab Music & Etchics.

Con quelle sfumature avvolgenti che da sempre definiscono il suo stile sofisticato, Mario Biondi torna a incantare con il nuovo album “Two Entities” in uscita il 16 ottobre: un progetto dall'eleganza magnetica e sensuale che segna un anniversario speciale, posizionandosi a vent'anni esatti dallo storico debutto di “Handful of Soul”, uscito a ottobre 2006, il capolavoro internazionale che ha fatto innamorare il pubblico della sua voce profonda.

Un annuncio che, dopo il suo recente primo album in italiano “Prova d’autore”, sancisce un momento di straordinaria creatività e fermento artistico per il crooner che torna a cantare in inglese circondandosi di esponenti internazionali del soul e del jazz, tra cui Antonio Faraò, Leee John, Till Brönner, Max Gabin, Mia Cooper, Harvey Mason, John Patitucci, Dominique Di Piazza e tanti altri. Un disco registrato tra Italia, Inghilterra e Stati Uniti, guidato dall'energia delle session in studio e dall'intesa con i musicisti sempre di livello eccelso. “Two Entities” (Sony Music Italy). Uscirà in digitale, cd e vinile.

Nell’anno dei festeggiamenti per il ventennale di “This Is What You Are” e “Handful of Soul”, se l’album in italiano “Prova d’autore” aveva rappresentato una svolta storica nella sua carriera, “Two Entities” è il naturale controcanto internazionale di un’artista capace di mantenere lo sguardo aperto sul mondo. Il disco sarà anticipato dal brano “Cocktail Blue” in radio da venerdì 2 ottobre. Un singolo di cui Mario è anche autore di musica e testo e che si avvale della collaborazione del producer Riccardo Piparo che ha già più volte lavorato con il crooner.

Racconta Mario Biondi: «Insieme a Riccardo Piparo abbiamo voluto ripercorrere l’epoca che ha caratterizzato la house dance degli anni passati con quella sana e malinconica voglia di raccontare un percorso vissuto e condiviso». Artista dalle radici italiane profonde e dall’amore autentico per il soul e il jazz, Biondi ha costruito in vent’anni una carriera segnata da stile, emozione e un legame unico con il pubblico di tutto il mondo. Con un timbro vocale unico e una straordinaria capacità di evocare atmosfere emotive, si è confermato voce rara ed elegante della scena mondiale.

Negli anni ha ricevuto la stima di musicisti e band di fama internazionale, collaborando con artisti del calibro di Gregory Porter, Incognito, Earth Wind & Fire, Dap-Kings, Chake Khan, Burt Bacharach, All Jarreau, Sarah Jane Morris, Till Brönner oltre a collaborazioni con grandi artisti italiani come Pino Daniele, Ornella Vanoni, Pooh, Renato Zero, Il Volo e molti altri. In questi anni si è esibito in location prestigiose, tra cui la Royal Albert Hall di Londra, e nei più importanti Festival Jazz Soul del mondo.