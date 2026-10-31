La trasmissione "4 Hotel" di Bruno Barbieri a Pescara, nei prossimi giorni le riprese

"Pescara si trasformerà nei prossimi giorni nel set per le riprese della trasmissione televisiva "4 Hotel", il programma condotto dallo chef Bruno Barbieri. La trasmissione fa dunque tappa nel capoluogo adriatico, che ancora una volta potrà essere ammirato in TV sulle piattaforme Sky Uno, Now e in chiaro su TV8, dove faranno bella mostra di sé i luoghi culturali e identitari per eccellenza del capoluogo adriatico. La troupe sarà a Pescara dal 1° al 7 novembre e girerà all'interno di alcune strutture ricettive individuate nelle zone che più rappresentano la città anche dal punto di vista storico e culturale e nelle immediate vicinanze del circuito museale". L'annuncio arriva dall'assessore comunale alla cultura Maria Rita Carota, a seguito dell'approvazione in Giunta della delibera che dà il via libera alle riprese in città per una puntata della nuova edizione del programma.

Il provvedimento garantisce la collaborazione del Comune per il supporto logistico, organizzativo e di hospitality. Gli uffici comunali si sono occupati del rilascio dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle riprese nel periodo di allestimento del set e delle registrazioni. "Barbieri, attento conoscitore del mondo dell'accoglienza e dell'hotellerie, con questo programma metterà in mostra non solamente le strutture ricettive della città, il che rappresenta il core della trasmissione, ma tutte le bellezze di Pescara e il suo patrimonio culturale, sempre più vasto", spiega l'assessore Carota. "Pescara sarà raccontata quindi ai telespettatori anche come polo culturale attraverso alcuni dei suoi luoghi simbolici. Si passerà dalla Pescara storica e letteraria del centro storico, dove sono nati d'Annunzio e Flaiano, al circuito museale che comprende il Museo delle Genti d'Abruzzo, simbolo dell'arte e dell'identità territoriale, per finire con la contemporaneità e l'architettura moderna del lungomare e del centro, con il Ponte del Mare e Piazza della Rinascita, che l'Amministrazione ha riqualificato puntando anche sul verde".

"In questi anni", conclude Carota, "Pescara è cresciuta molto in termini culturali, con nuove strutture museali di grande valore che fanno della nostra città un territorio sempre più apprezzato. L'attenzione di una trasmissione come '4 Hotel', con indici di ascolto notevoli, rappresenta un ulteriore tassello di promozione culturale del territorio, così come previsto negli indirizzi programmatici. Ci abbiamo puntato già in altre occasioni, come per la trasmissione 'Casa a prima vista' che ha messo in mostra la città, e continuiamo a costruire, passo dopo passo, un'immagine del capoluogo adriatico sempre più appetibile per i visitatori che vogliono ammirare, tra l'altro, i musei pubblici e privati e scoprire la storia di Pescara e dell'Abruzzo".

“La possibilità che Pescara sia protagonista di una puntata di “4 Hotel”, il celebre programma televisivo condotto da Bruno Barbieri, rappresenta una straordinaria opportunità di visibilità e un motivo di grande soddisfazione per la nostra città", commenta il sindaco Carlo Masci. "Pescara continua a crescere e ad affermarsi come una realtà dinamica, moderna e attrattiva, capace di richiamare l’attenzione anche delle grandi produzioni televisive nazionali. È un segnale importante di quanto la nostra città stia acquisendo centralità e prestigio nel panorama nazionale", dice sempre Masci. "L’interesse di una trasmissione così conosciuta conferma che Pescara ha tutte le caratteristiche per essere protagonista anche sul piccolo schermo. Una città che cambia, si rinnova e che, sempre più spesso, riesce a far parlare di sé ben oltre i propri confini”, conclude il sindaco.