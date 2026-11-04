Il concerto di Luigi Friotto all'Auditorium Sirena di Francavilla

L'Assessorato alla Cultura del Comune di Francavilla al Mare apre le porte dell'Auditorium Sirena alla canzone d'autore, ospitando Luigi Friotto, uno dei protagonisti piÃ¹ autentici della scena abruzzese e nazionale in un evento di rilievo che arricchisce ulteriormente l'offerta culturale della cittÃ , secondo quanto dichiarato dall'assessora alla Cultura Cristina Rapino che ringrazia Friotto per aver scelto Francavilla al Mare come tappa zero del suo nuovo spettacolo.

Sabato 7 novembre, ore 21:30, all'Auditorium Sirena di Francavilla al Mare arriva il concerto Il filo per tornare. Canzoni Liberate.

Â«Un segnale importante per la cittÃ Â» come sottolinea la consigliera Maria Cristina Castagna che ha fin da subito sostenuto lâ€™evento. Â«Ãˆ fondamentale ed Ã¨ un onore che associazioni, musicisti e artisti decidano di condividere con la comunitÃ di Francavilla al Mare, il frutto del proprio estro e del proprio sentire. Credo fermamente che queste siano occasioni preziose di riflessione e arricchimento per tuttiÂ».

Accanto ai grandi eventi dedicati alla musica classica e alla prosa, l'Auditorium Sirena - uno dei gioielli della costa adriatica - si dedica esplicitamente al cantautorato italiano di qualitÃ , dando spazio ad un artista che rappresenta egregiamente l'Abruzzo fuori e dentro i confini regionali.

Luigi Friotto, cantautore abruzzese, Premio del Pubblico a Musicultura 2023 (il piÃ¹ importante festival italiano per la canzone d'autore), finalista al Premio De AndrÃ©, torna a Francavilla con un progetto poetico e potente, che racconta l'uscita dell'uomo dal suo labirinto di luci, attese e contraddizioni. Â«La vera salvezza non Ã¨ aver guadagnato l'uscita, ma aver tenuto nella mano il filo di un cammino tortuoso e avvincente allo stesso tempo - asserisce Friotto - il filo, oltre alla strada del ritorno consapevole, Ã¨ la riconoscenza totale verso il viaggio intrapreso. Anche il rimorso, alla fine, diviene benefico e costruisce il futuroÂ». Attraverso le canzoni di Luigi Friotto, accompagnate dal suo ensemble di sei musicisti, il concerto consentirÃ alla platea di immergersi nel groviglio di un'umanitÃ variegata, con la speranza di tornare fuori per rifiorire meglio e con la certezza di poter guardare meglio tutto quello che dentro era sfuggito.

Il concerto di Francavilla Ã¨ una data speciale, giÃ sold-out nelle precedenti tappe teatrali, e ripercorrerÃ l'intero repertorio dell'artista da Dedalo ai brani storici di Lucernario e Mirecah. Ãˆ patrocinato e realizzato con il contributo del Comune di Francavilla al Mare che assicura l'ingresso libero, senza necessitÃ di prenotazione.