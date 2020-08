Cornavirus, Masci: "Ci saranno dei controlli ma tutto dipenderà anche dal buonsenso dei cittadini"

Carlo Masci, Sindaco di Pescara, a Rete 8 ha espresso la sua opinione sulle nuove restrizioni stabilite dal Governo, ovvero chiusura delle discoteche su tutto il territorio Nazionale, all'aperto e al chiuso, che abbiano luogo al pubblico e l'uso obbligatorio della mascherina dalle ore 18:00 alle 6:00 del mattino. Le parole del primo cittadino:

"Ci saranno i controlli ma molto dipenderà anche dal buonsenso delle persone, perché dobbiamo capire, soprattutto in questo periodo, che ci si può divertire responsabilmente attraverso il distanziamento di un metro e l'uso della mascherina evitando assembramenti. Abbiamo già stabilito con il Prefetto e l'Assessore i dovuti controlli. Questa limitazione dalle 18:00 alle 6:00 del mattino sembrano cafkiana ma dobbiamo dire che la movida si svolge in quelle ore e soprattutto dobbiamo tenere sotto controllo anche i mercati, dove ci sono potenziali situazioni di assembramento, i supermercati e tutte quelle zone dove c'è la possibilità di avere dei contatti. Durante il periodo di lookdown i pescaresi sono stati attentissimi. Se avremo buonsenso non serviranni particolari controlli, che comunque ci saranno, e non ci saranno sanzioni perché se tutti quanti saremo attenti non ne avremo bisogno, però sappiamo che la situaizone è da allerta e non da allarme. Se dovessi avvicnirami a qualcuno per un metro o meno indosserò la mascherina e soprattutto negli spazi chiusi dove c'è possibilità di contatto."