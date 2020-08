Del Trecco (Forza Italia): "Scatta la pulizia dei cassonetti, ma servirà anche la collaborazione dei cittadini"

Lo ha detto l’assessore all’Ambiente Isabella Del Trecco ufficializzando il programma degli interventi in corso.

Il programma prevede domani, mercoledì 26 agosto interventi nei bidoni lato mare di via Milli, via Spaventa, via Valignani, via Pepe, via Elettra, via Marconi, via Caboto; giovedì 27 agosto in Lungaterno sud, via Marco Polo, via Conte di Ruvo, via Monti, via dei Marruccini, via dei Frentani e via dei Marsi; venerdì 28 agosto lavaggio bidoni in via dei Peligni, via dei Sabini, via Savonarola, via Socrate, via Italica, via Vittoria Colonna e via Virgilio; sabato 29 agosto lavaggio dei cassonetti in via Tibullo, piazza Gonzaga, via dei Petruzzi, viale Pindaro, via Gabriele d’Annunzio, via Orazio e via Da Brescia; lunedì 31 agosto in via De Cecco, via Misticoni, piazza Troilo, via Lo Feudo, via Lago di Campotosto, via Saline e via Ilaria Alpi; martedì primo settembre interventi in via Tronto, via Aterno, via Vella, via Gizio, via Nora, via Tavo, via Sacco; mercoledì 2 settembre lavaggio bidoni in via Lago di Capestrano, via Lago di Borgiano, via Tiburtina-aeroporto, via Cetteo Ciglia, via Moro, strada comunale Piana e Fontanelle-via Caduti per Servizio; giovedì 3 settembre lavaggio cassonetti in piazza Duca d’Aosta, corso Vittorio Emanuele, via De Amicis, piazza Santa Caterina, piazza Muzii, via Quarto dei Mille e via Silvio Pellico; venerdì 4 settembre via Leopoldo Muzii, via Regina Margherita, corso Umberto, via Cesare Battisti, via Milano, via Roma e via Genova; sabato 5 settembre lavaggio cassonetti in via Umbria, via Trieste, via Galilei, via Palermo, via Campania, via Bari e via Ravenna; lunedì 7 settembre sanificazione dei bidoni dei rifiuti in via Parini, via Nicola Fabrizi, via Venezia, via Bologna, via Firenze, via Perugia e via Avezzano; martedì 8 settembre interventi previsti in via Lazio, via Gobetti, via Paolucci, piazza Madonnina del Porto, via Buozzi, via Puccini e via Galliani; mercoledì 9 settembre igienizzazioni previste in via Tasso, via Manzoni, via Balilla, via Leopardi, via Foscolo, via Carducci e via Mazzini; giovedì 10 settembre lavaggio bidoni in via Gramsci, va Regina Elena, viale della Riviera, piazza Primo Maggio, Lungomare Matteotti, via Michelangelo e via Bassani; venerdì 11 settembre interventi sui bidoni delle aree di risulta, via Caduti del Forte, via Spalti del Re, via Pesaro, via Napoli, via Chieti, via De Gasperi; sabato 12 settembre interventi in via L’Aquila, via Rieti, via Teramo, piazza San Francesco, via del Milite Ignoto, via Bixio e viale Kennedy; lunedì 14 settembre lavaggi cassonetti in via Diaz, via Cavour, piazza Duca degli Abruzzi, via Ravasco, via Veneto, via Gioberti e via Ronchi; martedì 15 settembre ancora disinfezioni in via Cadorna, via Berardinucci, viale Bovio, via Caduti sul Lavoro-via Saffi, via Castellamare Adriatico (strada parco), via Botticelli, via Raffaello e via Settembrini.