Incendio San Silvestro, Masci: "Sono state ore difficilissime. Colle Renazzo è un patrimonio della città di Pescara"

E' stata una domenica difficile per la città di Pescara, a causa dell'incendio che si è sviluppato nella zona di Colle Renazzo, a San Silvestro. Ieri pomeriggio sono intervenute le forze dell'ordine per spegnere le fiamme e per mettere in sicurezza i cittadini. Sul posto si è recato anche il Sindaco Masci, che ha approvato l'ordinanza sul C.O.C dalle ore 17:00 di ieri pomeriggio. Ecco le parole del primo cittadino rilasciate a TV6:

"Sono state ore difficilissime, aspettavamo la pioggia ed invece è arrivato il fuoco che ha coinvolto una zona con un incredibile pregio ambientale. Abbiamo vissuto momenti difficili, sono stato 4 ore sul posto per cercare di controllare l'evacuazione e di garantire i rifugi per la notte per le persone che dovevano dormire fuori casa. Devo dire che i Vigili del Fuoco sono stati incognabili, non solo loro ma anche la Polizia Municipale sono stati sul posto così come i Carabinieri e la Polizia dello Stato. C'è stata una presenza forte dello Stato che hanno tranquillizzato i cittadini e sono stati assolutamente pronti al momento difficile e per fortuna non ci sono stati feriti, vittime e situazioni di danneggiamenti delle abitazioni. Purtroppo il patrimonio ambientale è andato distrutto ma ci auguriamo di recuperarlo in breve tempo, anche se sarà difficile, ma noi faremo tutto quello che sarà necessario perché non è solo un patrimonio della città e non solo di Pescara. Incendio doloso? Da questo punto di vista non ho ancora sentito nessun intervento da parte delle forze dell'ordine, nel senso che nessuno si è sbilanciato. Se ci fosse stata la mano dell'uomo bisognerebbe punire queste persone pesantemente."