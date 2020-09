Referendum, il M5S di Pescara scende in piazza e raddoppia

Prosegue l'azione informativa del Movimento 5 Stelle di Pescara che, anche in questo weekend, sarà in piazza per sensibilizzare i cittadini sulle ragioni del Sì al referendum confermativo sul taglio dei parlamentari. L'iniziativa avrà luogo sabato 12 e domenica 13 Settembre in Piazza Sacro Cuore , con un momento di approfondimento specifico con i parlamentari abruzzesi Gianluca Vacca, Carmela Grippa, Gabriella Di Girolamo e Valentina Corneli.

" Dopo l'evento organizzato a Portanuova nell'ultimo fine settimana, proseguiamo anche questo weekend con gli eventi in piazza, tra la gente, per promuovere le ragioni del Sì al taglio delle poltrone . Si tratta di una battaglia storica del Movimento – commentano i consiglieri M5S al Comune di Pescara Erika Alessandrini , Paolo Sola , Giampiero Lettere e Massimo Di Renzo – e votando Sì riusciremo finalmente a realizzare una riforma di cui la politica parla da decenni ma che nessuno finora aveva avuto il coraggio di mettere in pratica".

Il taglio dei parlamentari porterà il numero complessivo degli eletti da 945 a un totale di 600 rappresentanti. Questa riduzione permetterà di rendere Camere e Senato più efficienti , di combattere il fenomeno dilagante dell' assenteismo e un risparmio in termini di spesa, oltre ad allineare l'Italia agli altri paesi occidentali per numero di eletti in rapporto ai cittadini.