Politica in lutto: è morto Riccardo Mercante

E' morto l'ex Consigliere del Movimento 5 stelle Regionale Riccardo Mercante, a seguito ai gravi traumi riportati in un incidente stradale a Sant'Omero. Mercante si è spento all'età di soli 50 anni presso l'Ospedale di Teramo. Mercante era su una moto di grossa cilindrata, che per cause di un acceetamento, si è scontrata con un Suv. L'incidente è avvenuto mentre i due conducenti stavano percorrendo un rettilineo della Strada provinciale 8 del Salinello.

L'incindete, seconodo una prima ricostruzione dei Carabinieri della stazione di Nereto e della Compagnia di Alba Adriatica, che sono intervenuti sul posto insieme alla Polizia Locale di Sant’Omero, è avvenuto quando l’auto, ferma sul lato della carreggiata, si è immessa sulla strada. Lo scontro è stato violento e il centauro, che procedeva nella stessa direzione di marcia, è finito sulla fiancata esterna dell’auto ed è stato sbalzato sulla carreggiata. Sul posto è atterrato l’elicottero del 118 e Mercante è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale “Giuseppe Mazzini” di Teramo. Il Presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri, ha espresso la propria vicinanza: