Montesilvano, il Consiglio Comunale approva il bilancio di previsione

Nella tarda serata di ieri il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione con 13 voti favorevoli (Lega, Fratelli d'Italia, Gruppo Misto e Montesilvano in Comune), 6 contrari (Pd e M5S), e 5 astenuti (SiAmo Montesilvano). Dopo aver approvato gli emendamenti con parere tecnico favorevole, il gruppo SiAmo Montesilvano ha ritirato quelli con parere contrario, dichiarando attraverso il consigliere Valter Cozzi l'astensione al voto.

Il sindaco De Martinis ha ringraziato l'assessore al Bilancio Deborah Comardi, i consiglieri di maggioranza e opposizione e la macchina amministrativa per il lavoro svolto in questi mesi.

"Quello approvato ieri ritengo sia un bilancio molto positivo per la città – spiega il sindaco Ottavio De Martinis – , al quale sono state apportate modifiche durante il dibattimento, grazie agli emendamenti presentati dalle varie forze politiche presenti in consiglio. Non mi stancherò mai di apportare migliorie avanzate dalle varie forze politiche, perché il bene di Montesilvano prescinde da tutto e le buone idee non hanno colore. C'è stato un lavoro intenso e abbiamo vissuto momenti anche di tensione, ma alla fine ha prevalso il senso di responsabilità e sono felice che per il bene della città siamo riusciti ad arrivare ad una risoluzione positiva".

Soddisfazione anche per l'assessore al Bilancio Deborah Comardi:

"Molti sono i punti importanti di questo documento, che riqualificherà la città e potenzierà vari settori. Sono stati stanziati: 2 milioni e mezzo di euro per gli interventi sulle scuole, in particolare per il completamento per quelle di via Olona e di via Adda; 435mila euro per le manutenzioni stradali, 30mila euro per il Peba (Piano di abbattimento delle barriere architettoniche), investiremo sul potenziamento della promozione turistica, infine abbiamo confermato l'esenzione della Tari alle attività commerciali per i due mesi di lockdown. Ci aspettano mesi di intenso lavoro per cambiare il volto della città".