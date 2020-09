Referendum, exit poll: vince il Sì 60-64%, NO 34-36%

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Dopo due giorni di votazioni si sono chiuse alle 15:00 i seggi elettorali per il Referendum Costituzionale sul taglio dei parlamentari, amministrative e regionali. Il Sì vince il con una percentuale che va dal 60-64%, mentre il NO si ferma tra il 34-36%. I dati dell'exit poll sono forniti dal Consorzio Opinio Italia per la Rai, con una copertura del campione dell'80%.