Referendum, in Abruzzo il Sì vince con il 73%

Il Sì ha vinto il Referendum Costituzionale sul taglio dei parlamentari. Dopo due giorni di votazioni, non solo per la modifica degli articoli 56-57 e 59 della Costituzione ma anche per le amministrative e le regionali, abbiamo il dato ufficiale nella nostra Regione. In Abruzzo il Sì ha trionfato con il 73,75%, mentre il NO si è fermato al 26,25%. Gli elettori abruzzesi sono 1.039.305, i votanti 527.724 (50,78%), mentre le schede nulle 2900 e le schede bianche 3449, mentre quelle contestate solo 7. In provincia di Pescara i votanti sono stati 118.111 (46,40%), le Schede nulle 595, quelle bianche 426 e contestate solo 1.