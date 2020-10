Centrosinistra su legge urbanistica: "Con i nostri emendamenti limitati i danni peggiori, ma tanti dubbi restano"

"Grazie al nostro lavoro alcuni problemi sono stati risolti – illustra il consigliere Antonio Blasioli fra i proponenti degli emendamenti al testo - il primo, riguarda il procedimento di integrazione fra procedure urbanistiche e valutazione ambientale strategica, l'articolo non è stato cassato come chiedevamo, ma abbiamo ottenuto che le nuove norme che disciplinano l'integrazione avranno bisogno del voto dell'aula del Consiglio Regionale e non della Giunta. Sull'articolo 13, è passata la soppressione dell'intero disposto e siamo felici che questa scelta sia stata avallata dalla Lega, contrariando il Presidente Sospiri, perché il testo consentiva nuove occupazioni di suolo pubblico o privato di uso pubblico, con opere contingenti e rimovibili a favore dei gestori degli esercizi pubblici, anche in deroga ai vigenti regolamenti edilizi e strumenti urbanistici comunali, nell'unico rispetto dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza. Era una norma inutile, peraltro, perché parametrata al dato temporale del 31 ottobre (previsto dal decreto rilancio). Idem per l'articolo 15, che perde il comma 5 che consentiva la possibilità di destinare immobili pubblici a usi non consentiti dalla legge e per un termine di due anni, rimettendo ai Comuni, dopo i due anni, la possibilità di stabilizzare la nuova destinazione. Resta la possibilità di fare usi diversi di immobili pubblici e privati, con tutto quello che produrrà in termine di rumore e inquinamento, ma solo per due anni. È passato il nostro emendamento che esclude dalle procedure di variante la retrocessione delle aree edificabili ad agricole e a verde privato. Una buona notizia per tante famiglie che non dovranno pagare più l'imu su terreni su cui non avevano intenzione di edificare, per tanti piccoli Comuni per i quali si semplificano le procedure e anche per l'ambiente, visto che si persegue nel limitare il consumo di suolo. Sono e resto contrariato all'articolo con cui si stabiliscono premialità di cubature fino al 65 per cento gli edifici residenziali, nei casi di demolizione e ricostruzione, modificando l'articolo 3 del decreto sviluppo regionale: in un momento in cui con il superbonus 110% c'è la possibilità di buttare a terra un intero edificio e di ricostruirlo praticamente gratis migliorandone la classe energetica e quella sismica, è eccessiva una nuova cubatura del 15 per cento, legata proprio al superamento della Classe Energetica A. Incremento che si aggiunge al 50 per cento già previsto del decreto sviluppo, portando così al 65 per cento la possibilità di aumento delle cubature".