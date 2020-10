Del Trecco: "Prosegue il tuor de force per il lavaggio dei cassonetti dei rifiuti"

Lo ha detto l’assessore all’Ambiente Isabella Del Trecco ufficializzando il programma dei nuovi interventi in corso.

“L’iniziativa – ha spiegato l’assessore Del Trecco – è frutto delle riunioni a raffica eseguite nel corso degli ultimi mesi per concordare, Comune e Ambiente Spa, tutte le attività da intraprendere per assicurare una città pulita, igienizzata, in ordine e pienamente fruibile. In tale ambito sono rientrati anche i controlli sulle attività di ristorazione e di pesce per assicurare il corretto conferimento dei rifiuti derivati dagli scarti degli alimenti, la riorganizzazione della ricicleria per il conferimento dei rifiuti ingombranti, i pattugliamenti del territorio da parte delle Guardie ambientali e anche di investigatori privati per scovare chi abbandona illegalmente divani, lavatrici e mobili nelle nostre strade. Nel frattempo per tutto il periodo estivo abbiamo garantito il lavaggio delle strade e da agosto siamo passati al lavaggio, disinfezione e sanificazione dei cassonetti stradali con un programma dettagliato di interventi che ora è stato rinnovato sino a metà novembre. Ai cittadini chiediamo collaborazione, rispettando in modo rigoroso gli orari di conferimento del pattume, sia per non incorrere nel rischio di sanzioni, che partono dai 500 euro in poi, sia per non riempire al mattino un cassonetto appena svuotato, lasciando i rifiuti a macerare sino al giorno successivo”. Il programma prevede domani mercoledì 7 ottobre il lavaggio dei bidoni in via dei Marsi, via dei Peligni, via dei Sabini, via Savonarola, via Socrate, via Italica; giovedì 8 ottobre lavaggio dei cassonetti in via Vittoria Colonna, via Virgilio, via Tibullo, piazza Gonzaga, via dei Petruzzi, viale Pindaro; venerdì 9 ottobre in via Gabriele d’Annunzio, via Orazio, via Da Brescia via De Cecco, via Misticoni, piazza Troilo; sabato 10 ottobre interventi in via Lo Feudo, via Lago di Campotosto, via Saline, via Ilaria Alpi, via Tronto, via Aterno; lunedì 12 ottobre lavaggio bidoni in via Vella, via Gizio, via Nora, via Tavo, via Sacco via Lago di Capestrano; martedì 13 ottobre lavaggio cassonetti in via Lago di Borgiano, via Tiburtina-aeroporto, via Cetteo Ciglia, via Moro, strada comunale Piana e Fontanelle-via Caduti per Servizio; mercoledì 14 ottobre piazza Duca d’Aosta, corso Vittorio Emanuele, via De Amicis, piazza Santa Caterina, piazza Muzii, via Quarto dei Mille; giovedì 15 ottobre via Silvio Pellico, via Leopoldo Muzii, via Regina Margherita, corso Umberto, via Cesare Battisti, via Milano; venerdì 16 ottobre lavaggio cassonetti in via Roma, via Genova, via Umbria, via Trieste, via Galilei, via Palermo; sabato 17 ottobre sanificazione dei bidoni dei rifiuti in via Campania, via Bari, via Ravenna, via Parini, via Nicola Fabrizi e via Venezia; lunedì 19 ottobre interventi previsti in via Bologna, via Firenze, via Perugia, via Avezzano, via Lazio, via Gobetti; martedì 20 ottobre lavaggi in via Paolucci, piazza Madonnina del Porto, via Buozzi, via Puccini, via Galliani e via Tasso; mercoledì 21 ottobre igienizzazioni previste in via Manzoni, via Balilla, via Leopardi, via Foscolo, via Carducci e via Mazzini; giovedì 22 ottobre lavaggio bidoni in via Gramsci, va Regina Elena, viale della Riviera, piazza Primo Maggio, Lungomare Matteotti, via Michelangelo; venerdì 23 ottobre interventi sui bidoni in via Bassani, aree di risulta, via Caduti del Forte, via Spalti del Re, via Pesaro, via Napoli; sabato 24 ottobre interventi in via Chieti, via De Gasperi, via L’Aquila, via Rieti, via Teramo, piazza San Francesco; lunedì 26 ottobre lavaggi in via del Milite Ignoto, via Bixio , viale Kennedy, via Diaz, via Cavour e piazza Duca degli Abruzzi; martedì 27 ottobre interventi in via Ravasco, via Veneto, via Gioberti, via Ronchi, via Cadorna e via Berardinucci; mercoledì 28 ottobre verranno igienizzati i bidoni in viale Bovio, via Caduti sul Lavoro-via Saffi, via Castellamare Adriatico (strada parco), via Botticelli, via Raffaello e via Settembrini; giovedì 29 ottobre si passa al quartiere colli con la disinfezione dei bidoni in via Colli Innamorati, via Campo Felice, strada Vecchia della Madonna, via Rapagnetta, via Conte Genuino, Salita Cecamore; venerdì 30 ottobre si passerà in via Salita Cellini, via Monte Rotondo, via Monte Breccioso, via Palmerini, via Di Cola, via Cipriani; sabato 31 ottobre lavaggi bidoni in strada Vicinale Colli Innamorati, via Bindi, via Di Carlo, via Consorte, via Giovannucci, via Selva degli Abeti; lunedì 2 novembre via Valle Fuzzina, strada Vicinale Mambella-Valle Fuzzina, strada Valle Furci, strada Valle Ferzetti, via Di Sotto e Largo Madonna; martedì 3 novembre lavaggio cassonetti in via Passo Godi, strada Pandolfi, via Colle di Mezzo, strada Vicinale San Michele, strada Boreale Mazzocco, strada del Palazzo; mercoledì 4 novembre lavaggi in Colle del Telegrafo, via Ciafardini, via Ugo La Malfa, via Maestri del Lavoro, strada Cavallaro, via Di Girolamo; giovedì 5 novembre interventi in via Villa Basile, via del Santuario, via Ferrari e via Monti Sembruini, via Monte Bolza e via Monte Acquaviva; venerdì 6 novembre lavaggi in via Rigopiano, via Gran Sasso, via del Circuito, via Monte Camicia, via Le Mainarde e via Monte Vettore; sabato 7 novembre ancora lavaggi in via Monte Siella, via Paolini, via Caduti di Nassiriya, via Valle Roveto, via Monte Gabbia, via Monte Ernici; domenica 8 novembre le operazioni si chiuderanno, per ora, in via Raffaele La Porta, via Parco Nazionale, via Monte Amaro. “Complessivamente – ha ancora sottolineato l’assessore Del Trecco – con questa iniziativa copriremo di nuovo i bidoni dei rifiuti in 219 strade cittadine, tenendo conto che sino a oggi le disinfezioni hanno già interessato i cassonetti stradali di piazza della Marina, via Doria, lungofiume molo sud, Lungomare Cristoforo Colombo, piazza Caduti del Mare, via Magellano, via Thaon de’ Revel, via Candeloro, via Pigafetta, via Rossetti, via Verrotti, via Tommasi, via Mezzanotte, via Conti, via Beato Nunzio Sulpizio, via Bernabei, via Teofilo D’Annunzio, via De Meis, via De Petra, via Bardet, via D’Avalos, via Fratelli Vivaldi, via Vespucci, via Don Brandano, via Coppa Zuccari, via Da Vestea, via Benedetto Croce, piazza dei Grue, via Delfico, via Carabba, via Chiarini, via Fonzi, piazza Salvo D’Acquisto, via D’Ascanio, via Mazzarino, via Milli, via Spaventa, via Valignani, via Pepe, via Elettra, via Marconi, via Caboto, a Lungaterno sud, via Marco Polo, via Conte di Ruvo, via Monti, via dei Marruccini, via dei Frentani;”.