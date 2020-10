L'annuncio di Speranza: "Mascherina obbligatoria anche all'aperto"

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha presentato alla Camera dei Deputati il nuovo Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), sull'uso della mascherina all'aperto per contenere la diffusione dei contagi da COVID-19.

"E' sotto gli occhi di tutto che il quadro internazionale e nazionale segnali una mutazione di fase rispetto ai mesi passati; nel mondo i contagiati superano 35 milioni con oltre 1 milione di decessi, e l'Ecdc posizione l' Italia al 45/mo posto. In tutti i paesi c'è inversione di marcia ripristinando misure restrittive: l'Italia sta meglio in questo momento e sta reggendo meglio questa seconda ondata ma non dobbiamo farci illusioni e sarebbe sbagliato sulla base dei numeri credere di esserne fuori".

La mascherina sarà obbligatoria

"Lavoriamo per aumentare i livelli dei controlli perchè gli assembramenti sono un rischio reale che non possiamo permetterci. Dobbiamo ricordare le regole essenziali come il lavaggio delle mani, oltre all'uso delle mascherine, è questo il dpcm che approveremo nella giornata di domani. Sarebbe profondamente sbagliato dividersi su queste che sono le indicazioni della comunita scientifica per provare a contrastare il virus".