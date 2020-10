Nuovo Dpcm, ecco cosa prevede il nuovo Decreto presentato da Speranza in Parlamento

E' stato presentato questa mattina, alla Camera dei Deputati e dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, il nuovo Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri). Visti gli ultimi dati sull'aumento dei casi in Italia, causati dal COVID-19, il Governo ha prorogato lo stato d'emergenza fino al 31 gennaio 2021. Da domani la mascherina sarà obbligatoria all'aperto e non ci sarà nessun "coprifuoco" per quanto riguardano i locali. Ma dalla bozza del documento spunta la possibilità di chiusure "selettive" di settori - compresi bar e ristoranti - e nuovi provvedimenti sul distanziamento sociale in caso di "scenario avverso" sui contagi. Resta ferma l'ipotesi sul divieto per le Regioni di adottare norme anti-contagio meno restrittive di quelle del Governo e la spinta verso l'incremento dei controlli da parte delle forze dell'ordine, supportati eventualmente anche dai militari. Ed è ancora sul tavolo l'idea di un inasprimento delle multe. Questa sera si riunirà il Consiglio dei Ministri sugli ultimi ritocchi del nuovo decreto, che verrà firmato, domani sera, dal Presidente del Consiglio Conte.

La Protezione Civile ha riattivato il Comitato operativo, lo stesso che ha affrontato i primi mesi dell'emergenza Covid. In una prima riunione, che ha riguardato un check con le regioni per verificare l'impatto sulle strutture sanitarie e l'approvvigionamento di materiali, non sono state rilevate particolari criticità.