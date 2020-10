Zaffiri: "La provincia di Pescara sarà dunque assolutamente pronta ad accogliere e salutare i nostri atleti"

Lo ha detto il Presidente della Provincia di Pescara Antonio Zaffiri ufficializzando i quattro cantieri.

“L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha imposto uno slittamento di tutte le competizioni sportive nazionali e internazionali, incluso il tradizionale Giro d’Italia, un evento dedicato al ciclismo e che ogni anno attraversa tutto lo stivale, offrendo scorci indimenticabili delle nostre terre – ha sottolineato il Presidente Zaffiri -. Sotto il profilo del marketing territoriale è infatti indiscutibile la rilevanza delle cartoline offerte nel pre-gara che raccontano la storia, le tradizioni e le caratteristiche dei piccoli borghi toccati da ogni tappa, immagini che, considerando l’entità del pubblico, valgono più di mille spot e altri investimenti. Questo spiega le ragioni della nostra mobilitazione istituzionale non appena abbiamo saputo che il Giro d’Italia sarebbe stato recuperato in autunno e che avrebbe toccato anche le nostre aree interne con ben due tappe. Ovviamente abbiamo subito riunito il nostro ufficio tecnico per valutare le condizioni in cui versavano gli assi stradali che avrebbero ospitato il Giro, individuare le eventuali criticità e programmare con la massima urgenza gli interventi di ripristino e di messa in sicurezza soprattutto per garantire la massima sicurezza degli atleti che saranno impegnati nella corsa a bordo di due ruote e dunque vanno protetti, permettendo loro di concentrarsi sulla gara e non certo sulla presenza o meno di una buca o un dislivello. I cantieri sono già partiti, con una tempistica eccezionale, e stanno interessando il territorio di Caramanico, Spoltore, nella frazione di Santa Teresa, Cappelle sul Tavo e la via Vestina-chilometro lanciato a Montesilvano. In tutti e quattro i territori stiamo provvedendo alla scarificazione del tappetino d’asfalto e al rifacimento del manto, per consentire ai campioni del ciclismo di percorrere strade in perfette condizioni, oltre che della segnaletica orizzontale, intervento finanziato con i 3milioni di euro fondi straordinari stanziati dalla Regione Abruzzo per tutto il territorio regionale, e per tale disponibilità ringraziamo il Governatore Marco Marsilio, il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e tutta la giunta regionale. Pare di tutta evidenza, in più, che tale intervento non sarà funzionale esclusivamente al passaggio del Giro d’Italia, ma piuttosto di tutta la mobilità interprovinciale parlando di assi viari a grande volume di traffico. La provincia di Pescara sarà dunque assolutamente pronta ad accogliere e salutare i nostri atleti, dando, ancora una volta, prova di velocità di programmazione e rapidità d’intervento”.